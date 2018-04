Deux écoles, l'école élémentaire catholique Du Rosaire à Saint-Pascal-Baylon et l'école élémentaire catholique Sacré-Coeur au Bourget, dans l'Est ontarien sont fermées à cause des pannes d'électricité mercredi, au surlendemain d'une tempête de verglas.

Vendredi à 5 h, 21 clients étaient encore privés d'électricité dans l'Est ontarien, contre 47 pour l'Outaouais.

Le réseau est revenu à la normale pour Ottawa et sa région.