Deux grands excès de vitesse, deux grosses amendes

Deux automobilistes ont appris que l'autoroute 5 n'est pas une piste de course. Interceptés à des vitesses dépassant largement la limite permise et les qualifiant de grands excès de vitesse (GEV), ils ont reçu des constats d'infraction où les amendes et les points d'inaptitude sont doublés.

Le conducteur a été arrêté dans la nuit de jeudi sur l'autoroute 5 à Gatineau, parce qu'il dépassait la limite permise.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont capté sa vitesse vers 1 h près du kilomètre 1 de l’autoroute 5 en direction nord.

L'homme de 28 ans circulait à près 150 km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 70 km/h.

Son permis de conduire sera suspendu pour une période de 90 jours.

Constat d'infraction de 1523 $

En plus de la suspension de son permis de conduire, le suspect a reçu un constat d’infraction de 1523 $ et l’ajout de 18 points d’inaptitude à son permis pour son excès de vitesse.

L'automobiliste a été libéré sur citation à comparaître et devra revenir devant la justice, le 20 septembre 2018 au Palais de justice de Gatineau où il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

Une autre intervention

Vers 22 h 30, c'est un automobiliste de 25 ans de Gatineau qui a été capté à 120 km/h dans la zone de 70, toujours sur l'autoroute 5 en direction nord. Un constat de 806 $ lui a été remis. Une infraction qui lui vaut dix points à son dossier de conduite.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.