Don d'organes : les Québécois montrent encore quelques réticences à faire les démarches

Bien que le nombre de donneurs est en augmentation constante au Québec, bon nombre de familles se retrouvent désemparées quand vient le temps de décider pour leur défunt de faire ou non don de leurs organes.

« Les choses s'améliorent depuis les six dernières années. Le nombre de donneurs est en augmentation constante au Québec », constate Hugues Villeneuve, chef du Service de l'enseignement et du développement hospitalier chez Transplant Québec.

Cette hausse se traduit aussi par une baisse du nombre de personnes sur la liste d'attente pour une transplantation.

« Reste qu'il est important de signaler qu'on accepte le don d'organe », avance M. Villeneuve, alors que débute la Semaine nationale du don d'organes et de tissus.

De peur de faire quelque chose que le défunt ne voulait pas, la moitié des familles dans une situation de deuil le refuse.

« Il y a beaucoup plus de familles qui dans l'inconnu disent : "Écoutez, on ne savait pas ce qu'il voulait faire, on n'en a jamais parlé" », assure Hugues Villeneuve.

Quand on a un refus pour le don d'organes, ça peut signifier qu'on a un décès ailleurs, dans un autre hôpital, parce qu'on n'a pas d'organe à transplanter Hugues Villeneuve, chef du Service de l'enseignement et du développement hospitalier chez Transplant Québec

Malgré des progrès substantiels ces dernières années, seulement 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don d'organes et de tissus dans un des deux registres mis à leur disposition. Pourtant 9 personnes sur 10 au Québec et au Canada sont favorables au don d'organes.

Le résident de Gatineau âgé de 67 ans, Rodrigue Beauchamp a été greffé d'un poumon droit en 2008, il est maintenant retraité et travaille comme bénévole pour l'association Chaîne de vie qui intervient auprès des élèves pour les sensibiliser au don d'organes.

« Aujourd'hui au Québec, vous avez encore un peu plus de 800 personnes qui sont en attente d'un don d'organes alors ce qui est important pour nous les greffés, c'est de leur donner de l'espoir qu'un jour on va trouver un donneur potentiel qui pourrait leur donner la chance que j'ai eue moi, c'est-à-dire la chance à une deuxième vie », témoigne M. Beauchamp.

Quelles sont les démarches à suivre pour officialiser son consentement?

Pour consentir à faire un don d'organes et de tissus à votre décès, vous pouvez aussi signer un autocollant et l’apposer au dos de votre carte d’assurance maladie.

Vous pouvez aussi vous inscrire dans le registre de la Chambre des notaires du Québec.

« Il faut avoir plus de gens qui s'inscrivent dans ces registres », indique M. Villeneuve.

Avec les informations d'Agnès Chapsal