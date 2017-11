Du financement supplémentaire demandé en Ontario pour lutter contre les agressions sexuelles

Les Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) voient depuis deux semaines un accroissement de la demande pour des services en raison du mouvement de dénonciation sur les réseaux sociaux.

Maïra Martin, directrice générale d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), dont sont membres les CALACS, soutient que le gouvernement ontarien devrait suivre l'exemple de celui du Québec et augmenter le financement des CALACS. Selon elle, cela permettrait d'appuyer plus adéquatement ces victimes et de répondre « aux demandes de leur communauté, qui a besoin de parler et d’être plus sensibilisée sur cette problématique ».

Mme Martin soutient que des campagnes comme #moiaussi permettent « aux survivantes d’agression sexuelle de comprendre qu’elles ne sont pas seules et que des femmes de leur entourage ont aussi été agressées ».