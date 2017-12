Du Mozambique à l'Est ontarien pour la passion du hockey

Il a grandi dans un pays où la neige ne tombe jamais et où le soccer est roi. Mais Tsendpurev Mariano rêvait de glace et de hockey. L'adolescent a choisi de quitter le Mozambique à l'âge de 17 ans pour s'installer dans l'Est ontarien pour poursuivre son rêve sur patins.

Un texte de Kim Vallière

En Afrique, il jouait au hockey sur patins à roulettes. Il y a deux ans, il a commencé à s'intéresser au hockey sur glace, en regardant des parties à la télé.

« On a cherché les meilleures académies où je pourrais apprendre le plus rapidement possible », explique-t-il sur sa présence à Rockland, à l'est d'Ottawa, où se trouve l'Académie canadienne et internationale de hockey (CIH), une institution qui se spécialise dans le développement de joueurs de hockey.

Ses premières présences sur la patinoire ont été chancelantes, du genre Bambi sur la glace. « Je suis tombé beaucoup », se souvient avec le sourire celui qu'on surnomme Tsen.

Lorsqu'il est arrivé au Canada au début septembre, le jeune homme avait tout à apprendre : techniques de patinage, maniement du bâton, stratégies et contacts physiques. Il n'avait chaussé les patins qu'une seule fois, lors d'une visite précédente au pays.

Le plus difficile c'était de tourner pour changer de direction. Je suis encore en train d'évoluer, mais après un mois, je commençais à comprendre. Tsendpurev Mariano

Tsen reçoit des leçons individuelles quotidiennement, en plus de s'entraîner une fois par semaine avec l'équipe Midget AA. Trois mois après son arrivée au Canada, il patine maintenant avec aisance et arrive à suivre la cadence imposée par les autres joueurs sur la glace.

« Lorsqu'il est arrivé ici, il pouvait à peine se tenir sur ses patins, il avait de la difficulté à faire un tour de patinoire. Il avait de la difficulté à comprendre le concept de lancer et de passer une rondelle. Maintenant il est près de pouvoir disputer un match », mentionne Tom Lynn, le coordonnateur des services aux élèves de l'Académie.

Faire partie d'une équipe

Tsen trépigne d'impatience à l'idée de finalement jouer une première partie de hockey. Les heures d'entraînement sont longues, seul sur la glace avec son entraîneur, sans la camaraderie que procure la présence de coéquipiers.

« C'est un peu difficile. J'étais habitué de m'entraîner avec d'autres joueurs, une équipe. Maintenant, c'est un peu plus ralenti », avoue le Mozambicain, qui espère sauter sur la glace pour son premier match au début de l'année 2018.

Il doit d'abord apprendre à bien encaisser et distribuer les plaqués qui étaient absents du hockey sur patins à roulettes. « C'est nouveau pour moi. Je dois rester plus bas pour avoir plus de stabilité », mentionne le joueur de 6 pieds et 183 lb.

Le jeune homme aimerait évoluer au poste de centre, pour être impliqué sur un plus grand nombre de jeux, comme son joueur de hockey favori, Connor McDavid des Oilers d'Edmonton.

Tsen n'a pas encore vu le capitaine du club albertain en personne, mais il a assisté au début novembre à son premier match de la Ligue nationale de hockey à Ottawa. Son expérience au domicile des Sénateurs a été mémorable.

« C'était spectaculaire. Le jeu est extrêmement rapide et les joueurs sont énormes », a avancé l'athlète. « La manière qu'ils jouent, ils ne font pas de petites passes, ils font de longues passes, donc ils essaient juste d'avancer de plus en plus. »

À la poursuite d'un rêve, loin de la maison

En quittant le Mozambique pour devenir hockeyeur, Tsen a dû s'adapter à plus que juste le sport. Il s'est installé dans un nouveau pays, il a quitté sa famille pour la première fois pour devenir pensionnaire et il étudie en anglais pour la première fois.

La vie est bien différente entre la vie à Maputo, sa ville natale, et celle à Rockland. Il vit en communauté avec les 77 autres pensionnaires de l'Académie CIH, qui vivent, étudient et jouent sur le petit campus à Rockland.

« Ça m'a pris environ un mois pour m'habituer à vivre dans des dortoirs », avoue celui qui n'avait jamais quitté le domicile familial. « Je m'ennuie parfois de la maison, mais je suis fier du fait que je suis ici et j'arrive à me concentrer sur mon objectif. »

Tsen ne veut pas se contenter de devenir un joueur de hockey moyen. Il souhaite prendre part à des matchs pour se faire remarquer par des recruteurs des universités américaines ou canadiennes dans l'espoir d'y poursuivre son parcours l'an prochain.