Élan de solidarité envers les employés licenciés d'une station-service à Limoges

Une vague de solidarité se fait sentir dans la municipalité de la Nation, dans l'Est ontarien, quelques jours après que onze employés d'une station-service de Limoges aient été mis à pied sans préavis. D'autres commerces de la région proposent maintenant de les accueillir au sein de leur équipe.

Noël aurait pu être très sombre pour Carole Bélair, qui a été renvoyée la semaine dernière par le dépanneur Circle K en même temps que dix collègues. Mais un ami à elle a fait toute la différence.

« Un gars qui s'appelle Stéphane, avec qui je joue aux quilles, en a entendu parler. Je lui ai dit : "As-tu une job pour moi?" Il m'a dit : "Oui, viens faire des muffins, des donuts, on va t'engager" », a raconté Mme Bélair.

La Fromagerie St-Albert a aussi voulu donner un coup de pouce. Sur Facebook, les dirigeants ont dit vouloir rencontrer les employés récemment mis à pied, puisque divers postes sont toujours à combler.

On est une coopérative. On est beaucoup axé sur le côté humain, donc pour nous, c'est un beau geste. Si ça peut nous aider et les aider, c'est merveilleux.

Éric Lafontaine, directeur général de la Fromagerie St-Albert