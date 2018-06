Élection ontarienne : les élèves de l'élémentaire et du secondaire votent

Du 31 mai au 6 juin, près de 300 000 élèves des écoles élémentaires et secondaires des quatre coins de l'Ontario ont participé à une simulation de vote coïncidant avec l'élection provinciale.

De manière identique au processus électoral officiel, les élèves ont eu l’occasion de voter pour les candidats locaux représentant leur circonscription électorale. Cette élection parallèle était l'occasion pour ces jeunes de se familiariser avec la politique et d'exprimer leurs revendications.

Les élèves de cinquième et sixième années de l'École élémentaire et secondaire publique Rivière Rideau de Kemptville, dans le sud d'Ottawa, ont participé à cette initiative non partisane afin d’élire leur candidat favori. Ils ont regardé le débat des chefs en classe et ont même reçu la visite de trois des quatre candidats de leur circonscription.

L'enseignante Valérie Major croit que c'est une occasion d’apprentissage stimulante pour les jeunes, afin qu'ils découvrent ce qu’est la démocratie en participant à des expériences concrètes en temps réel qui reposent sur de véritables enjeux.

« Les élèves ont eu des discussions avec leurs parents, l’intérêt s’est propagé jusqu’à la maison. Ils ont débattu leur point de vue, ils sont maintenant des citoyens informés », a-t-elle affirmé.

J’ai voulu leur montrer que le droit de vote, c’est une des meilleures façons de s’impliquer dans la société et de faire connaître ses opinions. Valérie Major, enseignante à l'École élémentaire et secondaire publique Rivière Rideau

L’enthousiasme suscité à l'endroit de cette activité en a surpris plusieurs, dont des parents.

« Les élections sont importantes. Nous avons un choix à faire, nous avons une voix. Donc, c’est important de l’utiliser et de montrer à nos enfants que nous pouvons changer des choses dans nos vies de tous les jours en votant », a affirmé Mélanie Lalonde, mère d’une élève.

Les résultats du vote provenant de 2800 écoles et représentant les 124 circonscriptions électorales seront annoncés publiquement jeudi soir, soir de l’élection ontarienne.

Avec les informations de Yasmine Mehdi