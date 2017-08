Volta à la conquête des milléniaux d'Ottawa et de Gatineau

De passage à Gatineau jusqu'au 27 août, la dernière création du Cirque du Soleil, le spectacle Volta, vise à rejoindre un public plus jeune. Plusieurs nouveautés au menu, mais seront-elles suffisantes pour attirer la génération du millénaire?

Un texte de Christelle D'Amours

Le 41e spectacle du Cirque du Soleil accueillera ses premiers spectateurs dès jeudi sur le site Zibi, dans le secteur de Hull.

Un vent de fraîcheur souffle alors que plusieurs éléments du spectacle ont le potentiel de rajeunir le public du Cirque du Soleil. « Notre public est plus âgé maintenant. On n’a pas un public de 20 à 35 ans », avance Michael Smith, directeur artistique du spectacle. « Mais, c’était clair pendant la ''run'' à Montréal que ce genre de public jeune appréciait beaucoup Volta. Ça a été fait expressément pour ça », précise-t-il.

Des nouveautés pour accrocher les jeunes

Michael Smith a travaillé sur huit spectacles du Cirque du Soleil. Il précise que le « squelette acrobatique », les numéros qui composent le spectacle de la nouvelle production, est très différent de ce qu’ils ont l’habitude de présenter.

C’est vraiment excitant et choquant […] C’est surprenant!

Les choix de numéros ont été orientés par ce qu’il qualifie de sports d’action inspirés de la vie urbaine. « L’idée originale du spectacle c’était ça. Une expression de sports urbains, d’une nouvelle génération, d’une génération jeune qui veut s’exprimer dans une façon différente », dit-il.

Un niveau de difficulté augmenté

« Normalement, on voit des ''action sports'' sur YouTube », explique M. Smith. Il affirme qu’il s’agit là d’une difficulté supplémentaire pour l’équipe de Volta puisque ces disciplines qui se pratiquent habituellement à l’extérieur doivent être transposées dans un environnement aussi contrôlé qu’une scène.

Elles doivent aussi être adaptées pour bien s’intégrer à un spectacle orchestré alors qu’à l’origine, ce sont des disciplines de création libre.

Les spectateurs peuvent s’attendre à voir des acrobaties sur des échafauds, sur une lampe et sur des rampes transparentes qui donnent l’impression que les vélos foncent à toute vitesse sur l’auditoire.

Le directeur artistique mentionne aussi que « visuellement, le spectacle est différent. Le décor, la musique, les costumes sont [conçus] par des gens qui n’ont pas travaillé avant avec le Cirque ». Entre autres, il suggère que la musique de type électronique du groupe français M83 rejoindra les jeunes.

Est-ce suffisant pour ouvrir leur portefeuille ?

Malgré tous les efforts pour offrir un nouveau souffle et rajeunir l’image du Cirque du Soleil, une question d’accessibilité se pose relativement aux prix des billets.

La porte-parole de Volta, Amélie Robitaille, soutient que « les jeunes qui vont voir les Ed Sheeran de nos jours, les Justin Bieber, les vedettes qu’ils aiment, vont dans des gammes de prix beaucoup plus élevés que ce qu’on peut offrir, nous, au Cirque ».

Elle ajoute qu’elle « pense que c’est faux de croire que les jeunes n’ont pas l’argent pour se payer des billets d’un artiste qu’ils aiment voir en spectacle, que ce soit le Cirque ou que ce soit un chanteur ou une chanteuse ».

« [Le Cirque du Soleil] essaie quand même d’offrir des offres promotionnelles qui sont intéressantes pour les familles, pour les jeunes, mais malheureusement on ne peut pas diminuer beaucoup plus que ça la valeur des prix des billets parce que le spectacle vaut ça », affirme l’attachée de presse.

On n’a pas adapté le prix pour ce spectacle-ci pour rendre ça plus accessible. On a vraiment utilisé la même stratégie qu’on utilise pour chacun de nos spectacles en chapiteau.

Amélie Robitaille, porte-parole de Volta