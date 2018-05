En avant, les musiques... et quelques coups de théâtre!

Patrick Watson en concert avec l'Orchestre du Centre national des arts (CNA). Des doublés d'Elisapie, de Safia Nolin et de Philippe Brach. Des prestations de la Gatinoise Stéphanie St-Jean et des DJ ottaviens de A Tribe Called Red. Et la reprise de Pied de poule par une dizaine de citoyens-acteurs et chanteurs de la région. Ce ne sont là que quelques-uns des spectacles prévus au cours de la prochaine saison au CNA, ainsi que dans les salles de la Ville de Gatineau.

Un texte de Valérie Lessard

Entre prestations uniques et quelques coups doubles de part et d'autre de la rivière des Outaouais, les programmations musicales de la série CNA présente, de la salle Jean-Despréz et du Cabaret La Basoche vont chalouper entre jazz et pop orchestrée, musique classique et blues, le rock garage et l'électronique.

Aux quatre coins du CNA

Si la programmation de CNA présente se doit de refléter le paysage musical canadien d'un océan à l'autre, elle s'éclate aussi en quelque 50 spectacles, de l'intime Quatrième Salle à la salle Southam. C'est d'ailleurs dans cette dernière que Patrick Watson revisitera son répertoire en compagnie des musiciens de l'Orchestre du CNA, le 19 janvier prochain.

L'artiste québécois Martin Léon et le pianiste Jean-Michel Blais (qui lançait récemment le très beau Dans ma main, son deuxième album), de même que les Franco-Ontariennes Céleste Lévis et Cindy Doire y seront en spectacle. Le duo d'Ottawa Moonfruits figure aussi parmi la liste des artistes qui fouleront les planches de l'une ou l'autre des salles du CNA, aux côtés du légendaire Gordon Lightfoott, entre autres.

Safia Nolin se pointera avec du tout nouveau matériel, d'abord à la Quatrième Salle du CNA, le 1er novembre, puis à la salle Jean-Despréz, le 4 avril.

Un automne éclaté à la salle Jean-Despréz et à La Basoche

Philippe Brach lancera, le 21 septembre, ce qui s'avère être la dernière programmation concoctée par l'ancienne directrice artistique de la salle Jean-Despréz Chantal Lamoureux. L'auteur-compositeur-interprète sera de retour dans la région, le 9 novembre, au CNA.

Qu'ils débarquent en solo, comme Salomé Leclerc, Émile Proulx-Cloutier, Dawn Tyler Watson et Daniel Boucher; en duo, comme les Franco-Ontariennes de Sugar Crush, Joanie Charron et Marie-Soleil Provost; ou en formations élargies, comme Bears of Legend, Galaxie et Les Charbonniers de l'enfer, les artistes feront résonner folk, pop, rock, country, etc. dans les deux salles municipales.

La salle Jean-Despréz accueillera également trois productions théâtrales pour adultes, en plus de neuf spectacles pour les jeunes de 4 à 12 ans. Ce sera alors l'occasion pour petits et grands de tantôt plonger dans les mondes imaginaires du Bibliothécaire, tantôt de faire L'école buissonnière, tantôt de découvrir Mwana et le secret de la tortue.

Jouer sur l'île au féminin

Du côté du Théâtre de l'Île, la comédie se déclinera entre rires et chansons, tout en laissant planer des effluves de mystère.

Elle le fera surtout dans des mises en scène assurées exclusivement par des femmes.

Kira Ehlers, Geneviève Pineault et la directrice du Théâtre de l'Île, Sylvie Dufour, dirigeront respectivement les distributions de la production estivale L'amour à la carte, Les 39 marches (23 janvier au 23 février prochain) et Piège pour un homme seul (13 mars au 13 avril 2019).

Mme Dufour mettra aussi en scène la revue de l'année humoristique #Autopsie 2018, en décembre.

Deux productions communautaires à saveur toute québécoise sont également au menu : outre Pied de poule, dont Caroline Yergeau assurera la mise en scène, une quinzaine de citoyens-acteurs s'attaqueront à La déprime, coécrite par Denis Bouchard, Rémy Girard, Raymond Legault et Julie Vincent. Ils seront dirigés par Sasha Dominique.