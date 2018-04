« En super finale, j’avais du ruban de la hanche à la cheville » - Olivier Rochon

Maintenant que deux mois se sont écoulés depuis les Jeux olympiques de Pyeongchang, le skieur acrobatique Olivier Rochon peut parler librement des blessures qui l'ont privé d'entraînement deux semaines avant la finale des sauts.

Le secret a été bien gardé. L’athlète de Gatineau s’est blessé dès la première Coupe du monde de la saison en Chine. Sa botte droite s’est fendue en deux et sa cheville a encaissé le coup.

Quelques semaines plus tard à Moscou, il a perdu l’équilibre à la réception d’un saut. « Je suis rentré dans la clôture en bas et je me suis tordu l’autre cheville. J’avais donc les deux chevilles amochées », raconte Rochon.

Une autre mésaventure s’est présentée au camp d’entraînement préolympique de l’équipe canadienne de sauts, au Japon. À la deuxième journée du camp, l’athlète de Gatineau s’est étiré un ligament postérieur au genou droit.

Je n’ai pas sauté pendant deux semaines avant les Jeux pour donner le temps nécessaire à mon genou de se replacer. Ça a été une décision difficile pour moi parce que je voulais m’entraîner et exercer mon nouveau saut, mais en même temps, je ne voulais pas prendre le risque d’aggraver la blessure. Olivier Rochon

La décision était bien mûrie. Olivier Rochon s’est donc rendu à la super finale en toute sérénité et a obtenu une 5e place plus que méritoire.

Le skieur acrobatique n’a regardé la vidéo de son dernier saut que quelques fois depuis son retour de Corée du Sud. Il est encore bouleversé par l’intensité de ce moment, lui qui participait à ses premiers Jeux olympiques après avoir raté les deux éditions précédentes.

Il y a tellement d’émotions qui reviennent à la surface quand je regarde cette compétition-là, surtout à mon dernier saut, où je me suis vraiment donné la meilleure chance d’un podium. J’ai senti le stress que les gens ont dû ressentir en me regardant sauter parce que moi, je me trouvais très calme. Olivier Rochon

Pas tout à fait rassasié, Olivier Rochon veut se rendre jusqu’aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022. D’ici là, il entend maîtriser complètement le fameux saut qu’il a présenté à Pyeongchang en super finale. Il est toujours le seul au monde à l’exécuter.

Il y a plusieurs athlètes qui se tournent en ce moment vers un triple salto avec cinq vrilles. Moi, le saut que j’ai fait, c’est un saut avec quatre vrilles, mais trois de ces vrilles-là se font dans un salto, donc c’est ça qui rend ce saut techniquement difficile. Olivier Rochon

Avant de reprendre l’entraînement, Rochon prend du temps pour lui. La pause sera prolongée, assure-t-il. De longues promenades avec sa chienne Foxy sont au programme pour le moment. Il a décidé de retourner dans son patelin, en Outaouais, pour être près de la famille en attendant d'entamer le prochain cycle olympique.