Enquête sur un cas d'intimidation dans une école primaire du Plateau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a confirmé, mercredi, avoir ouvert une enquête sur un cas d'intimidation survenu dans une école primaire du secteur du Plateau.

Le SPVG, qui souhaite s'assurer du bien-être et de la sécurité de la présumée victime, ne dit pas qui a formulé la plainte ni de quelle école il s'agit.

La police devra évaluer s'il y a une infraction criminelle et si le ou les auteurs présumés des faits peuvent être reconnus criminellement responsables, puisque les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas l'être, a rappelé la porte-parole de la police de Gatineau, Andrée East.

« Le travail du policier éducateur, c'est d'évaluer la plainte, de voir s'il y a présence d'une infraction criminelle ou non, et à partir de là, on prendra les actions qui s'imposent », a commenté l'agente.

Elle a ajouté que les policiers devaient aussi déterminer si c'est à la police ou aux autorités scolaires d'agir.

Selon ce que rapporte TVA Gatineau-Ottawa, ce serait la mère d'une jeune fille de 6e année qui fréquente l'École des Deux-Ruisseaux qui aurait porté plainte. Elle aurait affirmé que sa fille a été visée par une chanson dégradante dont les paroles auraient été distribuées à plusieurs élèves. Certains passages de la chanson évoqueraient même la mort de la jeune élève.

« Violence organisée »

Pour Jasmin Roy, président de la fondation du même nom, qui combat l’intimidation en milieu scolaire, l'intervention des policiers et de l'école doit être davantage axée sur l'éducation que sur la réprimande.

« Ce que je trouve inquiétant dans ce cas-là, c'est que c'est de la violence organisée. On a pris le temps d'écrire un rap, on a pris le temps de l'imprimer et de le distribuer à travers l'école. Là, il y a vraiment un travail à faire sur l'organisation du milieu », a commenté M. Roy.

C'est sûr qu'on ne veut pas faire des agresseurs, des contrevenants et des agresseurs à vie. On veut les éduquer vers de bons comportements, mais encore là, il faut que l'école travaille en collaboration avec le plus de gens possible. Jasmin Roy, président et fondateur de la fondation Jasmin Roy

La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) n'a pas voulu donner suite à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de Dominique Degré