Évacuation de fonctionnaires à Hull : une personne à l'hôpital par précaution

Un fonctionnaire qui est entré en contact avec une substance inconnue, dans un édifice fédéral de Hull, a été envoyé à l'hôpital par mesure de prévention.

Plus tôt jeudi, des centaines d'employés du 70, rue Crémazie, dans le secteur de Hull, ont été évacués de leurs locaux par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), en raison de la présence d’un colis suspect. Les quelque deux cents personnes travaillant à l'étage où est arrivé le colis ont pour leur part été confinées dans leurs bureaux. La Société de transport de l’Outaouais (STO) a fourni trois autobus pour accueillir les employés évacués.

Une équipe du Centre de suivi opérationnel de la Sûreté du Québec a été dépêchée sur les lieux pour porter assistance au SPVG, comme le veut la procédure dans ce type d'événement. Une équipe d'intervention en cas d’incident lié aux matières dangereuses d'Ottawa (HAZMAT) et l'Équipe nationale d'intervention en cas d'incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosif (CBRNE) en provenance d'Ottawa ont aussi été appelées en renfort.

Ces équipes ont terminé leur intervention en milieu d'après-midi. Les employés confinés ont pu quitter les lieux, après qu'ils eurent été déclarés sécuritaires.

Selon les autorités, une analyse de la substance semble montrer qu'elle ne présentait aucun danger, mais l'employé qui est entré en contact avec elle a été envoyé à l'hôpital par mesure préventive.

L’édifice touché est la Place Montcalm phase III et abrite des bureaux de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ainsi que de Services partagés Canada. L'immeuble abrite aussi des commerces.

Les employés de SPAC ont été renvoyés à la maison pour la journée en raison des événements.