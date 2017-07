Fermetures de rues à Ottawa pour la venue de La Machine

Dès jeudi, un gigantesque dragon de 45 tonnes sillonnera les rues du centre-ville d'Ottawa avec son compagnon Komu, une araignée mécanique de 13 mètres de large. Leur arrivée pourrait cependant être un cauchemar pour certains automobilistes.

La Ville d'Ottawa prévient ses résidents qu'il pourrait y avoir « des perturbations intermittentes de la circulation pendant cinq jours », dès mercredi, le temps de monter les installations.

Elle conseille aux gens qui travaillent au centre-ville de prendre le transport en commun, d'utiliser le vélo, de marcher ou de faire du covoiturage pendant cette période.

Plusieurs rues seront bloquées pour permettre aux piétons d'y circuler en toute sécurité. Les commerces demeureront ouverts.

Des circuits d'autobus seront perturbés à partir de jeudi. OC Transpo prévient ses usagers que de brèves interruptions pourraient survenir et que d'autres circuits pourraient être déviés.

De son côté, la Société de transport de l'Outaouais souligne que plusieurs arrêts au centre-ville d'Ottawa ne seront pas desservis jeudi dès 15h, vendredi dès 10h et samedi dès 14h. L'arrêt au coin des rues Wellington et Lyon sera le point de rencontre des usagers et des autobus.

Fermetures de rues

Mercredi 26 juillet

Promenade Sir-George-Étienne-Cartier, entre la promenade de l’Aviation et l’avenue Princess, de minuit à 2 h 30

Promenade Sir-George-Étienne-Cartier et promenade Sussex, entre l’avenue Princess et l’avenue Guigues, de 1 h à 3 h 30

Promenade Sussex en direction nord, entre l’avenue Guigues et la rue St. Patrick, de midi le mercredi à 6 h le vendredi

Avenue Guigues fermée entre la promenade Sussex et l’avenue Parent, de midi le mercredi à 14 h 30 le vendredi

Jeudi 27 juillet

Avenue Guigues fermée entre la promenade Sussex et l’avenue Parent, toute la journée.

Promenade Sussex, entre l’avenue Guigues et la rue Murray, de 16 h à 23 h.

Rue Saint-Patrick, entre l’avenue Mackenzie et l’avenue Parent, de 17 h à 23 h.

Pont Alexandra, entre la rue Laurier (Gatineau) et l’avenue Mackenzie, de 17 h à 23 h.

Rue Murray, entre l'avenue Parent et la promenade Sussex, de 17 h à 23 h

Vendredi 28 juillet

En matinée :

Avenue Guigues fermée entre la promenade Sussex et l’avenue Parent.

Avenue Laurier, entre la rue Elgin et la rue Nicholas.

Promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset et l’avenue Laurier

Rue Elgin, entre la rue Wellington et la rue Gloucester.

Rue Queen, entre la rue Metcalfe et la rue Elgin.

Rue Wellington, entre la rue O’Connor et la promenade Sussex.

Avenue Mackenzie, entre la rue Murray et la rue Wellington.

Promenade Sussex, entre la rue York et l’avenue Daly.

Rue George, entre la rue Dalhousie et la promenade Sussex.

Rue William, entre la rue York et la rue George.

Place du marché By, entre la rue York et la rue George.

Rue York, entre la rue Cumberland et la promenade Sussex.

Rue Clarence, entre la rue Cumberland et la promenade Sussex.

Rue Dalhousie, entre la rue Murray et la rue George.

Rue Murray, entre la rue Dalhousie et la promenade Sussex.

Avenue Parent, entre l’avenue Guigues et la rue Clarence.

Rue St. Patrick, entre la rue Dalhousie et la promenade Sussex.

Promenade Sussex, entre la rue Bruyère et la rue St. Patrick.

En après-midi :

Avenue Guigues fermée entre la promenade Sussex et l’avenue Parent (jusqu’à 14 h 30).

Promenade Colonel-By, entre la rue Wellington et la rue Main.

Avenue Daly, entre la promenade Colonel-By et la rue Nicholas.

Promenade Sussex, entre la rue Bruyère et la rue Wellington.

Rue Murray, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue St. Patrick, entre la promenade Sussex et l’avenue Parent.

Avenue Parent, entre la rue St. Patrick et la rue Clarence.

Rue Clarence, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue William, entre la rue Clarence et la rue George.

Place du marché By, entre la rue Clarence et la rue George.

Rue York, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue George, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue Wellington, entre la rue O’Connor et la promenade Sussex.

Rue Elgin, entre la rue Wellington et la rue Gloucester.

Rue Queen, entre la rue Metcalfe et la rue Elgin.

Avenue Laurier, entre la rue Metcalfe et la rue Nicholas.

Promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset Ouest et l’avenue Laurier.

En soirée :

Promenade Colonel-By, entre la rue Wellington et la rue Main.

Avenue Daly, entre la promenade Colonel-By et la rue Nicholas.

Avenue Laurier Ouest, entre la rue Elgin et la rue Nicholas.

Promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset Ouest et l’avenue Laurier Ouest.

Rue Nicholas, entre l’avenue Daly et l’avenue Laurier Ouest.

Rue Elgin, entre la rue Wellington et l’avenue Laurier Ouest.

Rue Wellington, entre la rue O’Connor et la rue Dalhousie.

Promenade Sussex, entre la rue George et la rue Wellington.

Rue York, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue George, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue William, entre la rue Clarence et la rue George.

Place du marché By, entre la rue Clarence et la rue George.

Rue Clarence, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue Dalhousie, entre la rue Murray et la rue George.

Avenue Parent, entre la rue Murray et la rue Clarence.

Samedi 29 juillet

En matinée :

Rue George, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue York, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue William, entre la rue Clarence et la rue George.

Place du marché By, entre la rue Clarence et la rue George.

Avenue Parent, entre la rue St. Patrick et la rue Clarence.

Rue Dalhousie, entre la rue St. Patrick et la rue Rideau.

Rue Murray, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

En après-midi :

Avenue Parent, entre la rue St. Patrick et la rue Clarence.

Rue Clarence, entre la promenade Sussex et la rue Cumberland.

Rue York, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue George, entre la promenade Sussex et la rue Dalhousie.

Rue William, entre la rue Clarence et la rue George.

Place du marché By, entre la rue Clarence et la rue George.

Rue Murray, entre la promenade Sussex et la rue Cumberland.

Promenade Sussex et promenade Colonel-By, entre la rue York et l’avenue Daly.

Rue Dalhousie, entre la rue St. Patrick et la rue Besserer.

Rue Wellington et rue Rideau, entre la rue Lyon et la rue Cumberland.

Rue Kent, entre la rue Vittoria et la rue Queen.

Rue Nicholas et rue Waller, entre la rue Rideau et l’avenue Laurier Ouest.

Rue Nicholas, entre l’avenue Daly et la rue Besserer.

Avenue Daly, entre la rue Nicholas et la rue Waller.

Avenue Laurier Ouest, entre la rue Elgin et la rue Nicholas.

Promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset Ouest et l’avenue Laurier Ouest.

En soirée :

Rue Wellington, entre la rue Lyon et la rue Kent.

Rue Kent, entre la rue Vittoria et la rue Queen.

Avenue Laurier Ouest, entre la rue Elgin et la rue Nicholas.

Promenade Reine-Élizabeth, entre la rue Somerset Ouest et l’avenue Laurier Ouest.

Rue Elgin, entre la rue Wellington et la rue Gloucester.

Rue Wellington, entre l’avenue Mackenzie et la rue Bank.

Dimanche 30 juillet

En après-midi :

Rue Wellington, entre le pont du Portage et la rue Bank.

Promenade Sir-John-A.-Macdonald, entre le pont du Portage et la rue Slidell.

Rue Kent, entre la rue Vittoria et la rue Queen.

Pont du Portage, entre la rue Laurier (Gatineau) et la rue Wellington.

Pont des Chaudières, entre la rue Laurier (Gatineau) et la promenade Sir-John-A.-Macdonald.

Rue Booth, entre la rue Albert et la promenade Sir-John-A.-Macdonald.

En soirée :