Festival de montgolfières de Gatineau : soirées entre amis à prévoir

Deux coups de chapeau : un premier au répertoire de Pink Floyd et un second, à celui de Gerry Boulet. Mais aussi des duos gagnants : La Chicane et Kaïn, ainsi que Patrice Michaud et Vincent Vallières. Le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) a fait de la complicité son mot d'ordre, pour sa 31e édition.

Un texte de Valérie Lessard

Du 30 août au 3 septembre, la camaraderie sera donc à l'honneur au festival et ce, qu'elle se décline en famille ou entre amis.

C'est porté par la musique du légendaire groupe britannique Pink Floyd que le FMG prendra son envol. Mis en scène par Richard Petit et logeant sous la direction musicale de Michel Bruno, Space : The Best of Pink Floyd Show réunit, autour des classiques Another Brick In The Wall et autres Confortably Numb.

Le groupe hommage va essayer d'interpréter ou de personnifier le groupe. [...] Nous incarnons la musique du groupe. C'est complètement différent. Richard Petit, metteur en scène de Space : The Best Pink Floyd Show

L'autre prestation chorale rassemblera entre autres Marjo, Mario Saint-Amand (qui a incarné Gerry au grand écran), Breen Leboeuf, France Castel et Roxane Bruneau autour des tout aussi incontournables Rendez-vous doux de Gerry Boulet. Ce spectacle exclusif au FMG, qui aura lieu le 1er septembre, soulignera le 30e anniversaire de l'album.

C'est un honneur d'être là. Mais moi, de toute façon, pour la chanson Les yeux du coeur, je l'avais, Gerry, à côté de moi en studio, pis là, je la fais avec son fils. C'est fantastique. Marjo

Pour le comédien et chanteur Mario Saint-Amand, qui a prêté corps et voix à Gerry au grand écran, l'invitation à prendre part à cet hommage relève de la « belle surprise ».

« En plus d'avoir le plaisir de se retrouver sur la scène tout le monde ensemble, on va faire aussi, à la mémoire de Gerry, un gros, gros clin d'oeil [...] qui va réunir toutes les générations », a précisé le comédien et chanteur, de passage à Gatineau mercredi, pour le dévoilement de la programmation du FMG.

Le 2 septembre, ce sera au tour de La Chicane et Kaïn de marier leurs univers... notamment grâce à la présence du musicien Éric Maheu, qui fait partie des deux formations. Et ce sont les comparses Vincent Vallières et Patrice Michaud qui mettront un point d'orgue aux festivités, le lundi soir.

Une dose d'humour

Par ailleurs, comme le FMG en a pris l'habitude depuis quelques années maintenant, l'humour s'invitera une fois de plus sur la scène principale cette année.

Le 31 août, Olivier Martineau animera une soirée de 90 minutes pendant laquelle Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix (couronnée de trois Olivier, dont celui de découverte de l'année en 2017), Anthony Kavanagh et Rachid Badouri se feront valoir.

Les bracelets-passeports pour les cinq jours de festivités sont en vente.

Avec la collaboration de Karine Lessard