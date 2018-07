Festival de travaux d'infrastructures à Gatineau dans les six prochains mois

La Ville de Gatineau risque de se transformer en un vaste chantier dans les prochains mois. Des travaux d'une valeur totale de 83 millions de dollars seront lancés à Gatineau d'ici la fin de l'année.

« C'est certain [que la Ville de Gatineau] a 1,3 milliard de dollars de déficit d'infrastructures, c'est sûr qu'on n'a pas 1,3 milliard de dollars à investir en une année. C'est du rattrapage, on réussit à mieux planifier nos infrastructures et on rattrape peu à peu notre retard », a indiqué le conseiller municipal du district de Hull-Wright, Cédric Tessier.

Certains de ces projets pourraient être terminés cette année, mais d'autres pourraient être complétés en 2019.

Le président du comité exécutif de la Ville de Gatineau, Gilles Carpentier, a affirmé, par voie de communiqué, que « ces investissements sont nécessaires pour assurer la pérennité de nos infrastructures et la viabilité financière de notre ville ».

Réseaux routiers, d'aqueduc et d'égouts : 32 M$

La Ville de Gatineau entamera la deuxième phase des travaux de revitalisation du centre-ville en procédant notamment à l’enfouissement des fils sur les rues Laval, Kent et Victoria.

Des travaux de réfection de la chaussée du boulevard Maloney, entre la montée Paiement et le boulevard de l'Hôpital, sont aussi prévus.

La Municipalité procédera aussi à la réfection des services municipaux d'aqueduc et d'égout sur le boulevard Saint-Joseph, entre la rue Dumas et le boulevard Montclair.

Travaux dans les édifices et les usines : 47 M$

Les travaux de construction d'un stationnement étagé pour le projet du complexe de quatre glaces débuteront d’ici la fin de l’année.

Des travaux de réfection de l'usine d'épuration des eaux usées de Gatineau seront réalisés dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).

Aménagements dans les parcs et d'espaces verts : 4 M$

Plus de 24 parcs, espaces verts et sentiers récréatifs subiront une cure de rajeunissement au cours des prochains mois.

La réfection de la surface du terrain de tennis et remplacement des clôtures au parc Lakeview sera effectuée prochainement, de même que l’emplacement des structures de jeux et des aires de sable au parc Georges-Étienne-Cartier, ainsi que l’implantation d'une patinoire avec des bandes au parc Saint-Gérard.