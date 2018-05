Forts vents : plus de 30 000 clients toujours privés d'électricité dans la région d'Ottawa et de Gatineau

Plus de 30 000 foyers de la région sont encore privés d'électricité samedi à 16 h 45, contre 80 000 vers 7 h, au lendemain de fortes rafales qui ont atteint jusqu'à 100 km/h dans la région d'Ottawa et de Gatineau, provoquant la chute d'arbres sur les équipements du réseau.

Avec 9729 clients sur 214 798 sans électricité, la région de l'Outaouais est une des plus touchées par ces pannes au Québec.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, 21 062 ménages sont privés de courant dans l'Est ontarien contre 1844 à Ottawa.

Au plus fort des intempéries, 45 000 clients d'Hydro Ottawa n'avaient plus de courant.

Nettoyage en cours

Le Centre d'appels non urgents de la Ville de Gatineau a reçu environ 30 appels samedi matin signalant la présence de branches et d'arbres dans les espaces et les voies publiques.

« On a sept employés qui se sont déplacés principalement pour enlever les branches, les résidus qui encombrent les voies routières », a précisé le responsable des relations avec les médias à la Ville de Gatineau, Yves Melanson.

« Je viens de finir de réparer mon toit [...] parce qu'il y avait quelques bardeaux qui se sont faits arrachés par les vents d'hier au soir, mais à part de ça tout va bien [... ] On attend Hydro-Québec », raconte Daniel Duquette, un résident de Gatineau.

Le nettoyage des routes et des rues pourrait prendre du temps, tout comme le rétablissement de l'électricité, selon le porte-parole d'Hydro-Québec, Francis Labbé.

« Il faudra peut-être faire preuve de patience dans certains cas, parce que l'on compte beaucoup de pannes, beaucoup de bris. Parce que ça va prendre du temps de rétablir tout ça, peut-être que dans certains cas - on espère que non - ça ira à lundi », a prévenu M. Labbé.

La relationniste média d'Hydro One dresse un constat similaire.

« Compte tenu du nombre élevé d'événements cette soirée et de l'étendue des dommages causés à l'équipement électrique, les travaux de rétablissement du service devraient se poursuivre toute la journée et même en soirée », a expliqué pour sa part Rebecca Hickey.

De 21 h 30 à 02 h 30, les agents du Service de police de la Ville de Gatineau ont reçu une vingtaine d'appels pour le secteur d'Aylmer en lien avec des arbres déracinés ou des branches tombés sur la voie publique, mais aussi des poteaux de feux de circulation arrachés, selon le lieutenant Paul Lafontaine.

Au 20, rue Riverview, un arbre est tombé sur une maison, forçant l'évacuation de ses résidents.

Le Pontiac a aussi été durement touché par les vents violents.

Des deux côtés de la rivière, certains feux de circulation ne fonctionnent pas. La police demande aux usagers de faire preuve de prudence.

À l'aéroport d'Ottawa, après quelques retards et annulations de vols en direction de Toronto samedi matin, la situation est revenue à la normale vers midi.