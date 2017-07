Gatineau lance une offensive contre l'agrile du frêne

Des travaux d'abattage intensifs ont été lancés par la Ville de Gatineau, mardi, dans le secteur d'Aylmer pour contrer la propagation de l'agrile du frêne.

Au total, il y aurait environ 60 000 arbres infectés et qui poseraient un risque à la sécurité publique sur les terrains de la municipalité.

« Les travaux se poursuivent et vont même s'intensifier vers la fin de l'année », a indiqué le coordonnateur en foresterie urbaine de la municipalité, Alexandre Dumas. « On pense qu'à la fin de 2017, c'est environ 10 000 arbres qui auront été abattus. »

La Ville de Gatineau a alloué un budget de 1,5 million de dollars pour la coupe et la réutilisation des arbres infestés par l'insecte originaire d'Asie.

Dans le secteur d'Aylmer, les travaux ont débuté mardi sur une portion importante du sentier des voyageurs. La Ville y abattra plus de 500 arbres avec de la machinerie lourde et fermera la piste cyclable jusqu'au 28 juillet.

Des opérations d'abattage, entièrement mécanisées, auront également lieu au parc du Plateau, dans la semaine du 31 juillet.

La Ville de Gatineau utilisera une abatteuse groupeuse pour la toute première fois. La machine, rarement utilisée en secteur urbain, permettra de mener l'opération « plus rapidement et plus sécuritairement », a indiqué M. Dumas.

L'employé municipal a affirmé que les résidents du secteur avaient été informés des mesures de sécurité à prendre dans les deux dernières semaines.

Des dizaines de milliers d'arbres touchés par l'agrile du frêne seront abattus à Gatineau au cours des trois prochaines années.

Avec les informations de Nathalie Tremblay