Gatineau, ville laide? Quatre coups de coeur pour prouver le contraire

Gatineau est-elle une ville laide? C'est l'épineuse question à laquelle le dernier épisode de Labrosse-Wellington a tenté de répondre. Avant de trancher, des architectes en herbe ont voulu nous faire visiter leur lieu favori à Gatineau. Rencontre avec quatre jeunes qui rêvent d'une ville plus audacieuse.

Viktor Ivanovitch, 21 ansProfil : Étudiant en architecture, spécialisation urbanismeSon coup de coeur : Portage II (inauguré en 1976)Sa priorité pour Gatineau : Améliorer le transport en commun « pour connecter les gens »Sa ville coup de coeur : Vienne, en Autriche

Izza Lapalice, 30 ansProfil : Diplômée d’une maîtrise en architectureSon coup de coeur : Pont Alexandra (inauguré en 1901)Sa priorité pour Gatineau : Créer un sentiment d’appartenance fort chez les citoyens pour que « les gens se voient dans leur ville »Sa ville coup de coeur : Paris, en France

David Bastien-Allard, 21 ansProfil : Étudiant en architecture, spécialisation designSon coup de coeur : Centre de préservation (inauguré en 1997)Sa priorité pour Gatineau : Miser sur l’art urbain dans les espaces publics pour « donner une vibe » à la villeSa ville coup de coeur : Chicago, aux États-Unis

Jonathan Caron, 21 ansProfil : Étudiant en architecture, spécialisation designSon coup de coeur : Musée canadien de l’histoire (inauguré en 1989)Sa priorité pour Gatineau : Développer le centre-ville pour « revitaliser la vie de quartier »Sa ville coup de coeur : Copenhague, au Danemark

Plus on met de l’argent et plus on met de l’effort, plus la ville va devenir agréable et ça en vaut la chandelle »

Jonathan Caron, étudiant en architecture