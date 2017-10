Grève dans les collèges de l'Ontario : des professeurs mobilisés et des étudiants inquiets

Après une semaine de grève dans les 24 collèges de l'Ontario, les professeurs de La Cité à Ottawa sont loin de baisser les bras, les étudiants se demandent ce que l'avenir leur réserve et rien ne laisse présager un retour à la table des négociations.

Pour cette seconde semaine de grève, les professeurs de La Cité, bien qu'ils campent sur leur position, ne veulent pas faire du tort à leurs étudiants.

« Ce qui nous sépare, ce sont des matières de principe, donc je pense que les membres sont très solidaires dans la cause », a réagi Yvan Perron, professeur dans le collège ontarien, qui fait le piquet devant un établissement presque désert.

« Quand on est parti, on sentait déjà les étudiants inquiets, plus le temps passe et plus on se demande comment on va être capable de reprendre ce temps-là, parce qu'il va falloir le reprendre éventuellement si on ne veut pas les pénaliser », a poursuivi le professeur Roch Leclerc.

Étudiant dans l'établissement, James Rebec ne cache pas son inquiétude. « Je trouve ça plate, parce que là on prend du retard », a-t-il déploré.

« Que fera-t-on quand la grève sera finie? », s'est-il interrogé.

L'inquiétude se fait aussi sentir parmi certains professeurs.

« Ça nous inquiète parce qu'on ne peut pas rattraper trois ou quatre semaines, il va falloir couper quelque part », a souligné le professeur Jean Lebel.

Un précédent dans l'histoire de La Cité

La présidente de La Cité, Lise Bourgeois, se veut rassurante. En 25 ans d'existence, jamais un étudiant n'a perdu sa session à cause d'une grève, selon Mme Bourgeois.

« Historiquement, il y a déjà eu une grève qui a duré trois semaines, et on a mis tout en place par la suite pour que les étudiants puissent terminer leurs sessions en bonne et due forme », a assuré la présidente.

Pour ce qui est des négociations, aucun changement n'a été noté.

« Présentement, notre négociateur en chef a communiqué avec eux [les membres du Conseil des employeurs des collèges], et ils sont toujours assis sur leur position, donc si les étudiants sont pour perdre leur session, c'est parce qu'ils refusent toujours de négocier avec nous », a regretté la porte-parole du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), Mona Chevalier.

Parmi les pierres d'achoppement, le Syndicat demande à ce qu’il y ait davantage d’embauche de professeurs à temps plein et moins de contractuels, davantage de libertés académiques et une augmentation salariale.

Avec les informations de Gilles Taillon