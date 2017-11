Grippe : l’Ontario continue à offrir le vaccin nasal aux enfants

Contrairement à la Saskatchewan et à l'Alberta qui boudent le vaccin nasal contre l'influenza cette année, le ministère ontarien de la Santé défend son efficacité pour les enfants.

Un texte de Michel Bolduc

Les autorités américaines de la santé publique avaient déjà délaissé le vaccin FluMist, l’hiver dernier.

L’Ontario répond que le Comité consultatif national de l'immunisation continue à recommander à la fois le vaccin intranasal et celui par injection pour les enfants de 2 à 17 ans.

Le ministère ontarien de la Santé conseille aux parents de consulter leur médecin pour déterminer lequel des deux vaccins convient le mieux à leur enfant.

Les Ontariens peuvent se faire immuniser gratuitement contre la grippe par leur médecin, lors de cliniques locales de vaccination ou en pharmacie (pour les enfants de 5 ans et plus et les adultes).