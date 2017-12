Hausse proposée des impôts fonciers de 2,9 % à Gatineau en 2018

Le nouveau comité exécutif de Gatineau propose une hausse des impôts fonciers de 1,9 % en 2018, jumelée à une hausse de la taxe dédiée de 1 %.

Un texte de Chantal Payant

Que représentera cette hausse combinée de 2,9 % sur votre facture d'impôts fonciers en 2018? L'administration municipale n'a pas donné le montant, mais à titre indicatif, en 2017, une augmentation semblable s'était traduite par 79 $ de plus pour le propriétaire d'une maison de prix moyen.

Les hausses proposées pour 2018 sont semblables à ce que proposait le maire Maxime Pedneaud-Jobin au cours de la campagne électorale.

Le directeur du Service des finances de Gatineau, André Barbeau, a indiqué que cette augmentation se voulait un reflet de la cible de la Banque du Canada relativement à la hausse moyenne de l'indice des prix à la consommation pour les prochaines années, qui varie entre 1 et 3 %.

Un budget de près de 600 M$

Le budget de 2018 atteint 599,8 millions de dollars, en hausse de 3,8 % par rapport à 2017.

La Ville prévoit dépenser 22 millions de dollars de plus, entre autres pour payer la hausse des salaires et des avantages sociaux des employés municipaux, pour hausser ses services en raison des nouveaux développements commerciaux et résidentiels, pour hausser sa contribution à la Société de transport de l'Outaouais, pour financer des travaux d'infrastructures et pour bonifier les services aux citoyens dans les quartiers.

Le budget proposé prévoit d'ailleurs qu'un montant de 1,6 million de dollars irait à des projets de bonification de services.

Un budget « teinté par Action Gatineau »

C'est entre autres le poste de bonification des services qui a fait dire à la conseillère Louise Boudrias que le budget proposé était « teinté par le programme d'Action Gatineau ».

Mme Boudrias a proposé que les votes prévus jeudi sur les propositions budgétaires soient repoussés en décembre ou en janvier, afin de permettre au nouveau conseil de s'entendre sur des orientations qui formeront le programme du conseil. La conseillère a déploré que certaines propositions n'aient pas fait l'objet d'une étude par les conseillers avant de se retrouver dans les documents budgétaires.

« Je pense qu'il faut s'entendre sur des grandes lignes d'un programme avant de voter sur un budget comme celui-là », a indiqué Mme Boudrias, qui a dit que le conseil disposait de suffisamment de temps pour le faire avant l'adoption finale du budget le 18 décembre.

Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on puisse prendre au moins deux jours. La dernière fois [en 2013], on s'était entendu sur un programme du conseil en une journée et demie. Louise Boudrias, conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Mme Boudrias a reçu l'appui des conseillers Mike Duggan, « qui l'a remerciée pour son leadership », et Jocelyn Blondin.

Les élus se pencheront plus en détail sur la bonification des services aux citoyens mardi.

La dette au service des infrastructures

Avec une dette de 600 millions de dollars et un budget de près de 600 millions de dollars, Gatineau a un ratio d'endettement très acceptable, selon les administrateurs municipaux.

La Ville a d'ailleurs été en mesure de réduire sa dette de 6,5 millions de dollars en 2017, et de dégager des surplus budgétaires du même ordre.

La situation de l'état des infrastructures municipales est cependant moins reluisante. Le rattrapage des infrastructures est toujours évalué à 1,3 milliard de dollars sur 25 ans. Cet investissement servirait toutefois à remettre les infrastructures à un seuil « tolérable », et non à neuf.

La Ville soutient qu'elle a un manque à gagner annuel de 84 millions de dollars pour effectuer ce rattrapage, malgré le maintien de la taxe destinée aux infrastructures de 1 % par année.

En 2018, cette taxe devrait rapporter 31 millions de dollars dans les coffres de la Ville. L'an prochain, la Ville prévoit d'injecter 111 millions de dollars dans des travaux d'infrastructures.

Des conseillers municipaux comme Jocelyn Blondin et Louise Boudrias ont suggéré que la Ville augmente sa dette, par des emprunts, afin de financer plus rapidement ce rattrapage.

« On se maintient, mais pendant qu'on se maintient, il y a une décroissance qui se fait. On viendra jamais à bout, au rythme où on va là, de prendre le dessus », a déploré M. Blondin, qui a suggéré que l'emprunt fait par la Ville, pour accélérer les travaux, soit remboursé au moyen des revenus issus de la taxe destinée aux infrastructures.

M. Blondin a d'ailleurs dit qu'il aurait aimé avoir une discussion de fond sur la question entre élus, afin de donner des orientations claires à l'administration municipale, avant le début des discussions budgétaires.

Ça fait partie des discussions qu'on n’a pas eues avant d'adopter un budget aujourd'hui et qu'il aurait été important d'avoir. Louise Boudrias, conseillère de la circonscription de Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond

Mme Boudrias a souligné qu'elle aurait aimé que le conseil puisse examiner la question d'un emprunt important pour faire plus de réfection de routes, un thème central de la campagne du candidat défait à la mairie Denis Tassé.

« Je me réfère toujours au sondage des citoyens qu'on a fait il y a trois ans, qui disait très bien que 31 % veulent l'amélioration des routes », a dit Louise Boudrias.

À cela, André Barbeau a répondu que la Ville se devait d'avoir des conditions gagnantes de réalisation de travaux avant d'en devancer la tenue.

Maxime Pedneaud-Jobin a également servi une mise en garde aux élus. L'endettement risque de créer un fardeau trop grand sur les contribuables, a-t-il soutenu.

Si on met le poids du rattrapage juste sur les épaules des Gatinois, là, on va les étouffer pas à peu près. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le maire a mentionné qu'il aimerait voir le système des impôts fonciers remplacé par un système plus équitable, que les Villes devraient recevoir une portion des revenus des provinces ou, au moins, une portion des revenus de la taxe de vente.

Les conseillers entendront mardi une présentation du bilan des travaux en infrastructures. Le débat sur l'utilisation de la dette pour accélérer les travaux de rattrapage des infrastructures pourrait donc refaire surface.