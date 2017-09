Hawkesbury vibre au son de milliers de Harley-Davidson

Le centre-ville de Hawkesbury vibre jusqu'à samedi au son des motocyclettes Harley-Davidson. Les amateurs de ces grosses cylindrées se donnent rendez-vous dans la ville est-ontarienne à l'occasion du troisième Bike Fest, un événement qui grossit d'année en année.

Le Bike Fest, c’est une communauté de passionnés qui célèbrent un mode de vie. Des milliers d’amateurs de moto sont attendus.

Luc Charlebois, qui a été propriétaire d’au moins une vingtaine de modèles au fil des ans, est l’un de ceux-là.

« Pour certaines personnes, la moto, c’est pour le week-end. Pour moi, c’est sept jours par semaine », a-t-il lancé.

L’accident qui lui a coûté l’usage d'une jambe est loin de l’avoir arrêté.

La moto, c’est dans mon sang. Je pense que, jusqu’à ma mort, je vais rouler aussi longtemps que je vais être capable. Je ne lâcherai pas. Luc Charlebois

Le sentiment de liberté qu’il éprouve lorsqu’il enfourche sa Harley est encore plus fort.

« Faire une heure de voiture, ça vient que ça me tombe sur les nerfs. Tandis que si je pars en moto, je peux rouler des 4 heures, des 8 heures, des 10 heures en ligne. Ça ne me dérange pas », a indiqué M. Charlebois.

Dans l'ADN de Hawkesbury... et bon pour les affaires

D’après le coordonnateur de l'événement, Yves Charlebois, la moto fait partie de la culture de la petite ville de Hawkesbury. La popularité de l’événement en serait une démonstration.

« Tu sais, l’année passée, on a eu 12 000 motos qui se sont présentées sur les lieux. Et cette année, on s’attend à 20 000 et même 25 000, si la température est de notre côté », a-t-il souligné.

M. Charlebois invite tout le monde, même ceux qui ne sont pas passionnés de moto comme lui, à venir participer au festival.

Si la tendance se maintient, le soleil sera au rendez-vous, tout comme les bonnes affaires pour les commerçants locaux.

« Tous ces gens-là mangent, prennent du gaz, se logent. À titre d’exemple, il n’y a pas un motel, de Lachute à Alfred, qui n’est pas rempli avec des gens qui viennent nous visiter en fin de semaine », a rappelé Yves Charlebois.

Pour le restaurateur Antonios Tsourounakis, qui préside la Chambre de commerce de Hawkesbury, le Bike Fest représente une belle vitrine pour la municipalité, au-delà de l'aspect économique.

« On peut faire de l'argent, c'est sûr, mais c'est plus quand on veut vendre la ville à ce monde-là », a-t-il mentionné.

Avec les renseignements de Denis Babin