Henry Burris reçoit la clé de la Ville d’Ottawa

L'ancien quart-arrière du Rouge et Noir, Henry Burris, a reçu la clé de la Ville d'Ottawa, jeudi soir. C'est le maire Jim Watson qui lui a remis ce symbole, lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville.

Par voie de communiqué, la Municipalité a fait savoir que M. Burris est ainsi honoré pour « son dévouement exceptionnel et sa contribution extraordinaire au sport professionnel [ainsi que] son leadership communautaire et le soutien qu’il a apporté aux organismes de bienfaisance locaux ».

M. Burris, qui a pris sa retraite au début de l'année, est engagé auprès des Grands Frères Grandes Sœurs d’Ottawa, où il aide avec la campagne annuelle de financement.

De plus, lorsqu’il était membre du Rouge et Noir, il a pris part à des visites dans les hôpitaux et les écoles de la région, en plus de participer à la collecte de denrées non périssables de la Ligue canadienne de football (LCF).

L’ancien quart-arrière de la LCF a élu domicile à Ottawa. Maintenant à la retraite, il anime l’émission matinale du réseau CTV.

« Depuis son arrivée à Ottawa, Henry Burris s’est engagé dans la vie de la communauté. Henry est un excellent modèle et un leader communautaire. Ses nombreuses contributions, sur le terrain de football ou ailleurs, ont fait et continuent de faire de notre ville un lieu où il fait bon vivre », a déclaré le maire Jim Watson dans le communiqué.

M. Burris a aidé le Rouge et Noir à remporter sa première Coupe Grey en 2016. Il a également remporté le précieux trophée à deux autres reprises avec les Stampeders de Calgary.