Héritage bloqué par Phénix : les deux étudiants recevront la prestation de décès de leur père

Coup de théâtre dans le dossier de deux étudiants qui ne pouvaient toucher la prestation de décès de leur père en raison des problèmes liés au système de paye Phénix. Après la diffusion du reportage de Radio-Canada, lundi matin, le Centre des pensions du gouvernement fédéral a annoncé en fin de journée qu'un chèque de 98 000 $ leur sera envoyé sous peu.

Éliane et Léandre Fortin ne pouvaient recevoir la prestation supplémentaire de décès à laquelle ils avaient droit, parce que les dernières payes de leur père, un employé de la fonction publique fédérale, contenaient de nombreuses erreurs provoquées par Phénix.

Le Centre des pensions ne pouvait leur verser ce paiement tant que le dossier de leur père n'était pas finalisé au Centre des services de paye.

Éliane Fortin a annoncé qu'Ottawa avait finalement mis de l'ordre dans ce dossier et que la somme due serait envoyée dans les prochaines heures.

Jointe au téléphone, la conjointe du défunt et belle-mère d'Éliane et de Léandre, Nicole Pelletier, s'est dite soulagée de la tournure des événements.

C'est comme si Noël arrivait plus tôt, cette année! Nicole Pelletier, belle-mère d'Éliane et de Léandre

« Cela permet de mettre un baume sur notre plaie, notre peine. C'est sûr que cela ne permet pas à Jean-Marc [son mari] de revenir, mais au moins ces problèmes financiers ou administratifs-là [sont finis]. On peut maintenant passer à autre chose », a-t-elle déclaré.

La prestation supplémentaire de décès permettra à Éliane et à son frère Léandre de toucher l'héritage de leur père. Leur notaire attendait que le dossier soit réglé pour finaliser la succession.

Ce soudain revirement de situation clôt un chapitre triste dans la vie d'Éliane et de Léandre qui aura duré un an et demi.

Un dossier prioritaire

Questionnée lors de la période des questions à la Chambre des communes, lundi après-midi, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement (SPAC), Carla Qualtrough, a soutenu que ce dossier était une priorité pour elle et pour son gouvernement.

« Ces problèmes ont causé de réelles difficultés pour de nombreux fonctionnaires et leur famille », a-t-elle déclaré. « Ils ne devraient pas avoir à être confrontés à une telle situation. Nous ne laisserons rien au hasard. »

Avec les informations de la journaliste Catherine Lanthier