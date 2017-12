Il faut aller au-delà des excuses, croient des militants LGBT+ de la région

Si les excuses du premier ministre Justin Trudeau envers la communauté LGBT+ étaient nécessaires, il est d'autant plus vital de passer de la parole aux actes, selon plusieurs militants LGBT+ de la région d'Ottawa et de Gatineau.

Ancien vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Larry Rousseau travaille dans la fonction publique depuis plus de 25 ans.

Aujourd’hui vice-président du Congrès du travail du Canada, il est la première personne ouvertement homosexuelle à occuper un poste de dirigeant au sein de cet organisme fédéral.

M. Rousseau accueille favorablement les excuses présentées par le premier ministre, mardi, mais il note toutefois que des gestes du genre se sont fait attendre.

« Les excuses, c’est certainement un pas dans la bonne direction. Certainement, le gouvernement actuel est en train de prendre des initiatives qu’on aurait voulu avoir il y a une dizaine d’années », dit-il.

Les excuses [...] c’est une chose, mais on a besoin d’actions qui vont faire la preuve des bonnes intentions du gouvernement. Larry Rousseau, vice-président du Congrès du travail du Canada

Au fil des années, de nombreux membres de la communauté LGBT+ travaillant dans la fonction publique et dans l’armée ont subi une panoplie de préjudices, allant d’interrogatoires sur leur orientation, jusqu’à la perte de leur emploi et à la persécution.

Si les propos de M. Trudeau concernent ces gestes commis antérieurement, certaines personnes issues des minorités sexuelles rappellent que l’injustice à leur endroit est encore bien réelle.

« J’ose espérer que ce n’est pas juste pour se donner bonne conscience et que [les dirigeants] vont mettre des choses en place pour éliminer autant que possible l’homophobie », souhaite France Fortin, une militante lesbienne.

« On veut avoir des services directs. On veut des programmes de prévention et de sensibilisation, et oui [l’injustice existe] dans la fonction publique, dans l’armée. Mais partout dans la société, l’homophobie existe », souligne la femme de Mme Fortin, Josée Laramée, qui œuvre également pour le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) francophone d’Ottawa.

Avec les informations de Laurie Trudel