Importantes perquisitions contre les Hells Angels dans trois régions, dont l'Outaouais

La Sûreté du Québec (SQ) a tenu, mardi, une opération majeure contre des membres influents des Hells Angels. Une série de perquisitions ont eu lieu en Outaouais, en Montérégie et dans la couronne nord de Montréal.

Les enquêteurs de l'Escouade nationale d'enquête et de répression sur le crime organisé (ENRCO) ont perquisitionné au total neuf résidences et dix véhicules à Saint-Charles-sur-Richelieu, Terrebonne, Bois-des-Filion, Roxton Pond, Roxton Falls, Thurso, Val-des-Monts, Chénéville et Saint-Placide.

Le local de la section South des Hells Angels, à Saint-Charles-sur-Richelieu, au sud de Montréal, a notamment fait l'objet d'une perquisition.

Les policiers se sont ainsi attaqués à un réseau de trafic de stupéfiants directement relié à des membres influents des Hells Angels, selon la SQ.

L’enquête qui a mené à cette opération s’est tenue dans le cadre du projet Objection.

Personne n’a été arrêté.

Quelque 120 policiers ont pris part à cette opération.