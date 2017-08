In Gee Chun joue 67 et se hisse en tête de l'Omnium féminin canadien

Brittany Lincicome et Mo Martin vont probablement passer leur soirée à se demander ce qu'elles devront faire pour rattraper In Gee Chun.

Les deux Américaines étaient en tête à -6 après deux rondes à l'Omnium féminin canadien, mais Chun a pris la tête du tournoi en fin de journée.

Chun a remis une carte de 67 (-4) pour se donner une priorité de 2 coups.

La Sud-Coréenne a présenté un pointage cumulatif de -8 sur le parcours du Club de golf Ottawa Hunt.

L'Américaine Marina Alex (70), qui menait au terme de la première ronde, s'est quant à elle hissée au 2e rang à égalité avec Lincicome et Martin

Martin a réussi quatre oiselets sur le dernier neuf, dont un au 18e trou.

Lincicome l'a rejoint au premier échelon en début de journée grâce à cinq oiselets, mais elle a aussi commis deux bogueys.

« Ce fut une bonne fin de ronde, a avoué Martin. Je crois que j'ai joué beaucoup mieux que ce qu'indiquent mes pointages cet été alors c'est bien de voir les occasions se concrétiser. »

L'Américaine Cristie Kerr a joué 67 et elle fait partie d'un groupe de sept golfeuses, dont la Sud-Coréenne et première joueuse mondiale So Yeon Ryu (68), à égalité en cinquième position, à -5.

Bien en selle après deux rondes, Chun a fait savoir qu'elle n'avait pas besoin de relaxer avant les rondes du week-end, car elle adore jouer au Canada.

Elle conservera plutôt sa routine habituelle.

« Je ne changerai rien du tout, a-t-elle affirmé. J'adore jouer sur ce parcours et j'adore jouer au Canada. J'apprécie tout ce qui se passe. »

Brittany Marchand est la Canadienne la mieux classée. Elle a inscrit un 67 à sa carte et elle se retrouve à égalité au 23e rang, à -2.

L'Ontarienne Brooke M. Henderson (69) a réussi un oiselet au dernier trou et elle s'est tout juste faufilée parmi les joueuses qui participeront aux rondes du week-end.

Elle occupe la 59e place, à -1. Seulement deux joueuses canadiennes ont évité le couperet.

« Je crois que j'ai bien géré la pression jusqu'à présent, a soutenu Henderson. Je peux maintenant me concentrer sur mon jeu et espérer retrancher quatre ou cinq coups à la normale samedi. Je vais voir si je peux grimper de quelques rangs et m'installer dans le top 10. »

La Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc (77) a présenté une carte de -8 et Anne-Catherine Tanguay (73), originaire de Québec, a complété la journée à -7.

Les deux golfeuses ne prendront pas part aux rondes du week-end.