Incendie dans une entreprise de distribution de gaz propane à Saint-Isidore

Un important incendie s'est déclaré dans une entreprise de distribution de gaz propane à Saint-Isidore, dans l'Est ontarien.

Les autorités ont été sur un pied d'alerte pendant plusieurs heures, mardi soir, alors qu'un périmètre de sécurité a été établi dans le secteur.

Des dizaines de pompiers de la région ont été mobilisés après avoir reçu un appel peu après 18 h. Le chef du Service des incendies de la caserne de Fournier, Tobias Hovey, a déclaré à Radio-Canada que l'incendie s'est déclaré derrière l'entreprise Propane Levac, dans une usine de transformation.

« C'est important de dire qu'il n'y a pas eu d'explosion. Le feu a été maintenu dans l'usine de transformation derrière les bureaux de l'entreprise. On ne sait pas encore quelle est la cause. Le feu a surtout touché la toiture du bâtiment », a expliqué M. Hovey.

Des pompiers de Casselman, Limoges et Fournier ont également été appelés en renfort. Ces derniers ont tout fait pour éviter que le brasier atteigne les bâtiments avoisinants.

« En revenant de travailler, j'étais en voiture et j'ai vu des flammes sur le toit de la bâtisse près de la cheminée et j'ai appelé le 911 », a déclaré Isabelle Marier, qui était tout près des lieux lorsque l'incendie s'est déclaré vers 18 h.

La Police provinciale de l'Ontario a émis un avis de fermeture de la route Sainte-Catherine entre les routes Harris et Concession 21 pour une bonne partie de la soirée.

L'entreprise située sur la route Sainte-Catherine compte environ 75 employés à son siège social de Saint-Isidore. Le distributeur aurait 30 000 clients en Ontario et dans l'Ouest du Québec. En tout, Propane Levac compte sur plus de 120 employés dans ses cinq centres de distribution situés à Perth, Kingston, Montréal, Kazabazua et Saint-Isidore.

Avec les informations d'Antoine Trépanier