Investissement de près de 1 M$ pour soutenir les proches aidants d'aînés en Outaouais

L'Appui Outaouais distribue 907 877 $ à six organismes locaux voués au bien-être des proches aidants, ce qui représente son plus grand investissement annuel à ce jour dans la région.

La Société Alzheimer reçoit la plus grande part de l'enveloppe, soit 369 881 $. L’argent va contribuer à maintenir trois services de répit et un service de formation sur tout le territoire de l’Outaouais.

Ces investissements portent à plus de 2,4 millions de dollars les fonds octroyés à 42 projets menés par 10 organismes pour les années 2014 à 2020.

Les trois quarts de l’investissement proviennent du ministère de la Famille et l’autre quart de la Société de gestion du patrimoine de la famille Chagnon.

Les organismes soutenus par l’Appui Outaouais contribuent à améliorer l’accès au soutien pour les proches aidants les plus vulnérables en proposant des services adaptés à leurs différentes réalités.

En plus de programmes de formation et de répit, l'Appui finance des projets de soutien psychosocial et d'information.

Le directeur général de l’Appui Outaouais, Jean-Yves Lord, affirme que « l’apport des acteurs sociaux du milieu communautaire qui travaillent quotidiennement pour soutenir les proches aidants est indéniable, et nous sommes fier du partenariat qui nous unis pour contribuer ensemble à l’amélioration de la qualité de vie des proches aidants d’aînés de l’Outaouais ».

Souvent, les aidants sont démunis parce que, comme aidant, on le fait parce qu’on aime, alors on le fait comme un devoir, mais souvent, on oublie de prendre soin de soi, c’est cette partie-là que les aidants ont de la misère à faire. Jean-Yves Lord, directeur général de l'Appui Outaouais

En Outaouais, plus de 25 000 personnes soutiennent un proche âgé en perte d’autonomie plus de cinq heures par semaine. Ils assument des tâches d’entretien, préparent des repas, accompagnement aux rendez-vous médicaux, gèrent les finances de leur proche et leur donnent des soins.

Selon le bureau provincial de L’Appui, 24 % de la population québécoise adulte, soit 1,5 million de personnes, est considérée comme proche aidante d’aînés.

Avec les informations de Christian Milette