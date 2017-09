Irma et Jose : au moins 265 Canadiens en détresse

Plus de 265 Canadiens présents dans les différents pays touchés par la saison des ouragans ont demandé l'assistance du gouvernement canadien jusqu'à maintenant, ont indiqué samedi des responsables d'Affaires mondiales Canada. Le ministère s'attend toutefois à ce que ce nombre grimpe considérablement après le passage d'Irma en Floride.

Plusieurs de ces ressortissants canadiens se trouvent notamment à Saint-Martin et à Turks et Caicos, des îles que l’ouragan Irma a dévastées cette semaine, a indiqué la directrice des interventions d'urgence, Stefanie McCollum.

Avec les rapports de pillage, les autorités canadiennes exhortent les ressortissants à demeurer à l’abri et d’attendre les instructions avant tout déplacement vers un nouvel endroit, ajoute-t-elle, en reconnaissant que la situation peut être frustrante.

Les autorités canadiennes communiquent avec les instances locales, les aéroports, les compagnies aériennes et les voyagistes pour évacuer le plus rapidement possible les gens dans les zones sinistrées. Plusieurs infrastructures endommagées rendent les communications difficiles à certains endroits.

« Nous sommes en discussion constante avec les entreprises qui sont en mesure d'organiser des vols pour les gens coincés par l'ouragan, explique Mme McCollum. On attend des confirmations des autorités et des aéroports. Les compagnies aériennes veulent vraiment aider les Canadiens en détresse, mais elles ne peuvent prendre cette décision seules. »

En conférence téléphonique, le porte-parole d'Affaires mondiales Canada Reid Sirrs a annoncé que L'Équipe permanente de déploiement rapide (EPDR) a été envoyée sur place, sans préciser le lieu. De plus, Affaires mondiales Canada a envoyé une liste d'abris prêts à recevoir des Canadiens après le passage de Jose.

Le Canada coordonne ses efforts avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la France et les Pays-Bas, a précisé M. Sirrs.

Environ 9000 citoyens dans les Caraïbes se sont inscrits au registre des Canadiens à l’étranger, selon Affaires mondiales Canada. Mais comme l’inscription n’est pas obligatoire, le nombre de ressortissants canadiens dans les pays menacés par la saison des ouragans est probablement beaucoup plus élevé.

Les ressortissants peuvent communiquer avec les autorités par téléphone, par courriel, par texto ainsi que par l'entremise des réseaux sociaux.

Pour toute demande d'aide consulaire, les Canadiens peuvent appeler au 1 613 996-8885 (appels à frais virés acceptés) ou écrire un courriel à l'adresse sos@international.gc.ca.