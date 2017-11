Ivanie Blondin et Ted-Jan Bloemen gagnent l'argent à Stavanger

Les Canadiens Ivanie Blondin et Ted-Jan Bloemen ont chacun récolté une médaille d'argent dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste, à Stavanger, en Norvège.

L'Ontarienne a obtenu la 2e place au 5000 m grâce à un temps de 6 min 57 s 34/100. Elle a conclu derrière l'Allemande Claudia Pechstein (6:56,60).

Isabelle Weidemann (7:00,82) s'est classée au 4e rang.

Blondin avait gagné des médailles de bronze au 3000 m ainsi qu'à la poursuite par équipe et une d'argent au départ groupé à la Coupe du monde de Heerenveen, aux Pays-Bas, plus tôt en novembre.

« Je suis vraiment contente, je ne m'attendais vraiment pas à ça, encore, a-t-elle avoué. En début de journée, je me sentais bien, mais pas super, super bien. Je pense que j'avais encore un peu de fatigue de la semaine passée dans le corps. »

Je n'avais même pas réalisé à la fin de la course que la médaille me donnait la préqualification [pour les Jeux de Pyeongchang]. J'essayais de ne pas y penser avant la course. Mon entraîneur Bart [Schouten] est venu me voir par après et m'a dit que je venais juste de me préqualifier. J'ai commencé à pleurer comme un gros bébé, c'est un moment spécial.

La patineuse canadienne Ivanie Blondin