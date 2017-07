Jean-Gabriel Pageau signe un contrat de trois ans avec les Sénateurs

Jean-Gabriel Pageau restera à Ottawa jusqu'en 2020. L'attaquant des Sénateurs s'est entendu avec l'équipe, lundi, sur un contrat qui lui rapportera 9,3 millions de dollars.

Le salaire annuel de Pageau s'élèvera en moyenne à 3,1 millions de dollars (2,6 millions en 2017-2018, 3,3 millions en 2018-2019 et 3,4 millions en 2019-2020).

Dans les dernières semaines, l'athlète originaire de Gatineau avait annoncé qu'il demanderait à un arbitre de trancher sur sa réelle valeur, lui qui était joueur autonome avec compensation.

J'adore représenter les Sénateurs. D'avoir une entente aujourd'hui, c'est certain que ça fait mon bonheur. Jean-Gabriel Pageau, joueur des Sénateurs d'Ottawa

L'entente entre les deux parties survient à trois jours de la séance d'arbitrage salarial prévue du 20 juillet au 2 août.

« On ne voulait pas se rendre [à l'arbitrage], l'organisation non plus. On a toujours eu une bonne relation et j'aime jouer pour Ottawa », a déclaré Pageau en conférence de presse.

Le hockeyeur âgé de 24 ans s'est particulièrement illustré lors des dernières séries éliminatoires, en marquant huit buts, dont quatre dans un même match contre les Rangers de New York.

L'athlète originaire de Gatineau a pris part à 251 matchs de la Ligue nationale de hockey depuis 2012. L'an dernier, l'attaquant a récolté 33 points, dont 12 buts, en 82 matchs.

Les Sénateurs d'Ottawa ont fait savoir par voie de communiqué que Pageau « entamera la saison 2017-2018 en tant que meneur actuel des Sénateurs comme homme de fer » et il n'est qu'à neuf matchs de devenir le neuvième joueur de l'histoire de l'équipe à prendre part à 200 matchs consécutifs pour le club.

Sur son compte Twitter, Pageau s'est dit « très heureux d'être à Ottawa pour les trois prochaines années » et a remercié ses fans, son équipe et sa famille.

Des coéquipiers de joueur, le gardien de but Craig Anderson et le défenseur Erik Karlsson, ont eux aussi réagi à l'annonce. Anderson a félicité Pageau, « un excellent joueur et coéquipier », a-t-il écrit.