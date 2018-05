Jim Watson brigue un 4e mandat comme maire d'Ottawa

Le maire sortant d'Ottawa, Jim Watson, a lancé mardi sa campagne électorale en vue des prochaines élections municipales prévues le 22 octobre 2018.

M. Watson avait déjà annoncé, en mars 2017, qu'il avait l'intention de briguer un quatrième mandat à la mairie d'Ottawa. Il a été élu à ce poste de 1997 à 2000, puis de 2010 jusqu'à maintenant.

Bien que les noms de quelques autres prétendants potentiels aient circulé, dont ceux de Paul Dewar, Diane Deans et Vern White, M. Watson n'a pour le moment aucun adversaire officiel.

Dans une déclaration officialisant sa candidature, M. Watson a brossé un excellent bilan de son passage à la mairie, soulignant le travail accompli, comme la revitalisation du parc Landsdowne et l'expansion du train léger.

Il a aussi rappelé le succès des célébrations d'Ottawa 2017, qui ont transformé selon lui la capitale en ville « audacieuse, en offrant aux résidents et visiteurs une année complète d’expériences et d’événements inoubliables ».

Le tourisme va y gagner, a affirmé le maire sortant, tout comme les habitants de la ville.

Jim Watson a ajouté que, sous sa gouverne, la Ville a mis en place des mesures « d'imputabilité les plus exhaustives de toutes les municipalités en Ontario ». L'une de ses fiertés, c'est d'avoir respecté sa promesse lors de la dernière élection, de maintenir la hausse de la taxe foncière à 2 % par année.

Il s'est également targué d'avoir construit 360 logements abordables et d'être « sur la bonne voie pour éliminer l’itinérance chronique ».

En matière de sécurité publique, et malgré un nombre croissant de fusillades depuis quelques années, M. Watson a fait valoir qu'Ottawa demeure « l’une des villes les plus sécuritaires au Canada », grâce à l'embauche de 75 policiers supplémentaires et de 38 nouveaux ambulanciers paramédicaux.

M. Watson soutient vouloir être réélu pour poursuivre des dossiers comme le projet immobilier Zibi, la nouvelle Bibliothèque centrale d'Ottawa et la revitalisation des plaines LeBreton, « qui nécessitent un leader d’expérience reconnu pour ses succès ».