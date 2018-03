Jour de grève mardi pour les salariés de 17 CPE en Outaouais

Les salariés de 17 centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en Outaouais seront en grève le mardi 27 février, a annoncé vendredi le syndicat.

« Cette journée de grève était devenue inévitable suite à la position prise par les employeurs de la région », fait savoir la CSN par voie de communiqué.

La grève touchera 17 CPE sur les 20 de la région.

Selon le syndicat, les négociations pour le renouvellement de la convention collective ne font « aucun progrès ».

« Il y a eu une entente en novembre dernier. Suite à cette entente, il restait des matières locales à régler. Et au moment où l'on se parle, il y a quatre points qui sont dans la convention collective sur lesquels on n’arrive pas à s’entendre », a expliqué en entrevue le vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), Christian Meilleur.

Les pierres d'achoppement sont notamment les horaires de travail et le choix des groupes d’âge d’enfants, qui, selon M. Meilleur, « ont des impacts financiers considérables ».

« Force est de constater que même s’il y a une demande de conciliation, ça n’avance pas et il n’y a rien qui bouge », a commenté M. Meilleur.

En octobre dernier, les éducatrices en CPE avaient fait grève pour réclamer des conditions de travail décentes.

« L'idée n'est pas de prendre les parents en otages ici, a conclu M. Meilleur. Il faut que les parents réalisent que s'ils veulent avoir des services de qualité, cela dépend aussi des conditions de travail qui vont être données aux personnes qui s'occupent de leurs enfants, et il faut que ce soit des conditions décentes. »

Avec les informations de Laurie Trudel