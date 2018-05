Jour de marathon à Ottawa : Yemane Tsegay remporte la course

L'athlète éthiopien Yemane Tsegay, 33 ans, a remporté le marathon d'Ottawa en 02:08:52 dimanche. Voici l'arrivée des coureurs en direct.

L'an dernier, le Kényan Eliud Kiptanui a remporté le Marathon d'Ottawa en 2:10:14, tandis que le premier Canadien, Nicholas Berrouard, de Shawinigan, avait terminé la course en 2:24:41, soit en 23e position.

Le marathon a commencé à 7 h, le demi-marathon a débuté deux heures plus tard.

Des milliers de personnes, y compris des coureurs d'élite du monde entier, se sont donné rendez-vous dans la région. Plus de 200 000 visiteurs étaient attendus pour cette fin de semaine de course.

Selon les organisateurs de la course, les conditions météorologiques étaient idéales pour ce dimanche de course : frais, nuageux, taux d'humidité très bas et sans précipitation.

Plus de détails à venir