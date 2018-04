Jugement Comeau : les vignobles ontariens déplorent « des règles commerciales du 19e siècle »

Les producteurs de vins ontariens, qui espèrent depuis longtemps pouvoir vendre leurs produits directement aux consommateurs, sont amèrement déçus du jugement de la Cour suprême sur l'achat d'alcool d'une province à l'autre.

Un texte de Natasha MacDonald-Dupuis

Jeudi, le plus haut tribunal du pays a conclu que les gouvernements provinciaux ont le droit constitutionnel d’exercer un contrôle sur les réserves de boissons alcoolisées sur leurs territoires.

Tous les jours, on reçoit des appels de gens du Québec ou de l’Ouest qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas se faire livrer nos vins à domicile. Catherine Langlois, propriétaire viticultrice du Sandbanks Estate Winery

Une occasion manquée selon le chef de la direction de la Winery and Grower Alliance of Ontario, Aaron Dobbi. « On espérait arriver au 21e siècle, mais avec cette décision on continue de nous imposer des règles commerciales du 19e siècle », dit-il.

L'opinion publique penche pourtant du côté des producteurs : 89 % des Canadiens considèrent qu'ils devraient pouvoir acheter et transporter n'importe quel produit légal d'une province à l'autre, selon un sondage réalisé par la firme Ipsos.

Le contraire aurait toutefois sapé les fondements du fédéralisme selon la Cour suprême, et chamboulé la gestion de l'offre agricole, notamment.

« Je ne vois vraiment pas où est le danger de livrer une caisse de vin de l’Ontario à la Saskatchewan », dit Aaron Dobbi. Selon son association, les vignobles ontariens attirent 2,4 millions de visiteurs par année, dont une grande partie vient d'ailleurs au Canada.

« Ça ne fait tellement pas de sens. C’est de 5000 à 10 000 caisses de ventes perdues par année pour Sandbanks », ajoute Catherine Langlois.

Monopole maintenu

Ce sera maintenant aux provinces de changer les règles si elles le désirent, alors que le jugement solidifie les monopoles de la LCBO en Ontario et de la SAQ au Québec.

L’Accord de libre-échange canadien a toutefois établi un groupe de travail sur les boissons alcooliques qui réunit toutes les provinces.

Celui-ci doit soumettre un rapport d’ici le 1er juillet pour déterminer « les moyens susceptibles d’accroître davantage le commerce des boissons alcooliques à l’intérieur du Canada ».