Katia Gagné fait danser Anne-Marie White... et la solitude au féminin

Grande voyageuse en train, la chorégraphe Katia Gagné explore le concept de solitude dans son spectacle Elle-moi. D'un bout du monde à l'autre, présenté à la cour des arts d'Ottawa jusqu'à samedi. Invitée à monter à bord du projet, l'auteure et metteure en scène Anne-Marie White profite de l'occasion pour renouer avec les planches, cette fois, devant le public.

Un texte de Valérie Lessard

J'adore monter des solos. J'aime montrer la solitude sur scène [...], une solitude qui n'est pas nécessairement triste. Katia Gagné, chorégraphe

Mais est-on jamais vraiment seul? Là est toute la question qu'a voulu creuser la Montréalaise, en évoquant tour à tour l'enfance, l'adolescence, la séparation, la perte, la rencontre, l'ouverture à l'autre.

Seule en écho à un choeur d'« âmes visiteuses »

Chaque personne grandit notamment en présence de celles et ceux qui ont croisé sa route, qui ont laissé des traces en elle.

D'où le choeur d'« âmes visiteuses » qui évoluent autour de la soliste Ève Garnier dans le spectacle. Un choeur dont les interprètes changent, d'une ville à l'autre, où est présenté Elle-moi.

Ainsi, lors des représentations en Gaspésie, par exemple, ce sont des femmes plus jeunes, sélectionnées dans le cadre d'un projet de médiation citoyenne culturelle, qui ont interagi avec Mme Garnier.

« Ici, À Ottawa, ce sont des femmes plus matures. Et on voit aussi la sagesse, dans leur regard. [...] Je trouvais ça intéressant de montrer ça sur scène. Je trouvais ça inspirant », soutient Katia Gagné.

Car la chorégraphe rejette l'idée que les femmes n'aient plus la possibilité d'investir la scène, une fois un certain âge passé. Au contraire, elle revendique leur droit de s'y retrouver à chaque moment de leur vie.

Ce n'est pas un spectacle féministe, c'est un spectacle féminin. [...] J'essaie de dire aux femmes: "Écoutez, on peut encore danser, on peut encore s'exprimer avec notre corps, avec les vestiges du temps, les petites marques... C'est poétique, tout ça! Katia Gagné, chorégraphe

Une première pour Anne-Marie White

Anne-Marie White n'a donc pas hésité, lorsque l'offre de participer à Elle-moi. D'un bout du monde à l'autre lui est parvenue : elle a vite accepté de joindre Lana Morton, Yvonne Coutts et Siôned Watkins, pour danser avec Ève Garnier.

Ce que je fais là, je le fais pour la première fois. [...] C'est un projet qui demande une grande authenticité, une présence, une simplicité, un abandon, et Katia [...] a ce don de nous amener là. Et je tente vraiment de m'abandonner à ça, de pratiquer ce moment-là comme on pratique un moment de yoga, comme on pratique des moments d'écriture intense. Anne-Marie White, interprète

Porter tout ce qu'on est sur scène

Si elle évolue depuis des années dans les coulisses de la scène, Anne-Marie White l'a quand même fréquentée à différentes étapes de sa carrière.

« Au tout début, quand j'ai commencé le théâtre, j'ai commencé par l'interprétation. J'ai renoué avec Brigitte Haentjens dans le spectacles avec les 50 femmes, Tout comme elle. Là, je reviens, une dizaine d'années après, et je m'aperçois [...] que quand tu es sur la scène, tu es tout ce que tu es devenue : ta façon de réfléchir, ta façon d'être, ta confiance dans la vie, ta réaction à la peur. »

Autant d'éléments qui ont évolué, au fil des ans, et qui lui font encore plus apprécier le travail d'interprète.

Depuis 20 ans, je travaille avec des interprètes et je les aime profondément. Je les admire. Là, c'est comme si j'avais la chance d'aller retoucher à ça et de voir un peu le thermomètre: "Toi, comme interprète, par rapport à où t'es rendue dans ta vie, comment t'embrasse ça?" Anne-Marie White

La femme de théâtre sent que cette expérience non seulement repousse ses limites d'interprète, mais nourrit aussi son propre imaginaire d'auteure.

Je sais que ça va influencer mon travail. [...] J'étais déjà dans un métissage, avec le travail du corps et là, de le vivre de l'intérieur, ça me donne encore plus l'élan d'aller au bout, comme créatrice. Anne-Marie White

D'ailleurs, le texte de théâtre sur lequel elle planche en ce moment s'imprègne déjà d'« élans chorégraphiques qui viennent naturellement », confie-t-elle.