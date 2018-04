Keith Sanscartier veut faire sa place avec le Rouge et Noir d'Ottawa

Parmi les 25 joueurs recrues qui prennent part au mini-camp du Rouge et Noir d'Ottawa se retrouve un espoir qui se démarque par son parcours atypique. Keith Sanscartier, ancien demi défensif du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, n'a joué que trois saisons dans les rangs universitaires.

Un texte de Jonathan Jobin

Plus spécial encore, il n'a jamais joué au football collégial. Le jeune homme s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes à 17 ans et est retourné à sur les bancs d'école à 22 ans.

Trois ans plus tard, il participe à un premier vrai camp chez les professionnels. « Les entraîneurs nous connaissent, ils savent ce qu'on a fait à l'université, mais ils ne savent pas ce qu'on peut faire au prochain niveau. Donc, on veut montrer ce qu'on est capable de faire. On veut prouver aux entraîneurs qu'on est capable de jouer à ce niveau », mentionne le footballeur.

Sanscartier a joué une dernière saison universitaire en 2017 en vertu d'une dérogation accordée par U Sports en raison de son âge.

Ignoré au repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), le joueur a tout de même été invité à un essai privé du Rouge et Noir, lors duquel sa vitesse a suscité la curiosité des responsables de l'équipe. Il a couru le test du 40 verges en moins de 4,5 secondes, un résultat très rapide. Il veut maintenant tirer profit de cette vitesse et saisir sa chance à Ottawa.

On joue tous au football depuis longtemps, dès que tu embarques [sur le terrain], le stress tombe et tu t'amuses! Je suis satisfait de ce que j'ai montré. Keith Sanscartier, demi défensif

Peu de temps pour montrer son talent

Le demi défensif ne s'en fait pas avec le peu de temps accordé aux recrues pour faire leur place. Les jeunes joueurs ont jusqu'à mercredi pour faire leurs preuves et obtenir une invitation au camp principal du Rouge et Noir, dans quelques semaines.

« Si tu n’es pas capable en trois jours de prouver que tu es capable de jouer à ce niveau-là, je pense que c'est parce que tu ne peux pas jouer à ce niveau. Trois jours c'est en masse, si tu ne réussis pas, je pense que c'est too bad », affirme Sanscartier, un sourire toujours accroché au visage.

Sanscartier, originaire de Trois-Rivières, espère que les dirigeants du Rouge et Noir l'inviteront au camp principal, au mois de mai. « Je veux faire partie de l'équipe », dit le joueur qui ne manque pas de motivation.