L’ancien presbytère de la rue Saint-Rédempteur à Hull sera démoli

Le comité sur les demandes de démolition de la Ville de Gatineau a autorisé, lundi en fin de journée, la démolition de l'ancien presbytère de la rue Saint-Rédempteur. Les membres du comité ont décidé, à l'unanimité, du sort de l'édifice lors d'une réunion, en fin de journée, lundi.

L'édifice de trois étages fait partie du complexe de la Résidence de l'Île. Le propriétaire Sam Chowieri, souhaite le démolir pour y reconstruire des logements pour personnes âgées.

La démolition inquiète bien des défenseurs du patrimoine. Cependant, pour l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa et président de la Société d'histoire de l'Outaouais, Michel Prévost, le bâtiment a subi trop de modifications pour qu'une demande d'opposition soit déposée.

« Quand vous regardez la valeur architecturale [de l'époque] et que vous regardez ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est assez difficile de dire qu'il faut absolument préserver ce bâtiment-là pour la valeur patrimoniale », a-t-il concédé, lors d'une entrevue accordée à Philippe Marcoux de l'émission Les Matins d'ici.

Invité à expliquer la décision rendue par le comité sur les demandes de démolition, le conseiller Richard Bégin a soutenu qu'il était dangereux de maintenir l'édifice dans cet état.

« Basé sur la deuxième étude, qui pour moi était beaucoup plus convaincante, on est arrivé à la conclusion que malheureusement l'édifice était dans un tel état que cela ne valait pas la peine de mener la bataille pour le maintenir. Cela avait même, à la longue, des risques », a-t-il indiqué.

« C'est malheureux, mais l'édifice a été énormément défiguré en 1998. Cela montre peut-être qu'il y avait des lacunes au niveau de l'urbanisme à la Ville de Hull. Et c'est une chose sur laquelle il faudra se pencher pour éviter ce genre de conclusion. »

Des citoyens déçus

L'activiste Bill Clennet dit être déçu de la décision rendue par le comité.

« On vient de donner une récompense à la personne qui est responsable de la détérioration de la valeur architecturale », a-t-il laissé tomber. « Tous les rapports le confirment, il y avait une valeur architecturale intéressante avant que la résidence soit transformée en 1998 », a-t-il indiqué.

La déception était aussi palpable chez Claude Royer, responsable du comité d'urbanisme de l'Association des résidents de l'île de Hull.

« Cette deuxième étude montrait qu'il y avait une valeur qui était bonne pour cet édifice. Et là, il va disparaître et on ne pourra pas revenir en arrière. »

Les citoyens peuvent s'opposer à la décision du comité, devant le conseil municipal, dans les 30 jours suivants la décision.