L'école primaire Pierre Elliott Trudeau deviendra un projet Lab-école

Une école de Gatineau a été sélectionnée par le gouvernement québécois dans le cadre de l'initiative Lab‑École, lancée en novembre dernier, pour la création d'écoles modèles mettant en œuvre des pratiques novatrices en éducation.

Quelque 7,56 millions de dollars seront investis pour l’agrandissement de quatre classes et d’un gymnase à l'école primaire Pierre Elliott Trudeau de Gatineau.

La députée de Hull, Maryse Gaudreault se réjouit qu’un projet du Lab-École se réalise dans son comté.

« Je crois que les élèves et les enseignants qui profiteront de ces nouvelles installations prendront plaisir à évoluer dans ces environnements modernes, accueillants et stimulants. Je suis aussi convaincue que cette école fera des petits dans la région et que l’on verra beaucoup d’établissements de ce genre dans le futur », affirme Mme Gaudreault.

Cette annonce vient avec un budget de deux millions de dollars pour réaliser des projets uniques qui vont faire en sorte que les écoles du Québec seront parmi les meilleures au monde. Maryse Gaudreault, députée de Hull

Les projets retenus sont guidés par l'innovation, l'accessibilité, l'adaptabilité, la collaboration, le développement durable et l'inclusion.

Questionnée sur les éléments qui pourraient être mis en place grâce au Lab-école, Maryse Gaudreault a précisé qu’il y aurait des projets liés avec la culture autochtone étant donné que cette communauté est grandement représentée dans cette école primaire.

« Le groupe de spécialistes du lab-école va venir ici et ils vont accompagner l'école dans l'élaboration du projet », ajoute Mme Gaudreault.

Des milieux scolaires modernes et stimulants

Sept projets ont été annoncés mardi par le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, dans le cadre de l'initiative Lab‑École : trois projets de construction, trois projets d'agrandissement et un projet de transformation. Les investissements sont évalués à 60 millions de dollars au total.

Lancé en novembre dernier, le Lab-École est un projet piloté par l'architecte Pierre Thibault, le promoteur de sport Pierre Lavoie et le chef cuisinier Ricardo Larrivée. Les trois ont été chargés de repenser l'école de demain.

Les projets seront exécutés en trois chantiers dirigés par chacun des trois fondateurs.