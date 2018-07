L’équipe nationale féminine de soccer du Canada fera face au Brésil à Ottawa

La capitale du Canada accueillera les joueuses de l'équipe nationale féminine de soccer alors qu'elles affronteront le Brésil pour un match amical à la Place TD, en septembre prochain.

« Canada Soccer est ravi de revenir dans la capitale nationale avec l’équipe nationale féminine pour faire face au Brésil, que nous avons affronté dans le match pour la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016 », a affirmé Peter Montopoli, secrétaire général de Canada Soccer, dans un communiqué de presse.

La joueuse Janine Beckie s'est dite ravie d'affronter une équipe d'un tel calibre. « Notre but cette année est de jouer contre le plus grand nombre d'équipes de haut calibre possible ».

Elle a soutenu qu'il est important de s'exposer à différents styles de jeu en vue des qualifications pour la coupe du monde féminine. « Une équipe de l'Amérique du Sud a un style de jeu différent de celui, par exemple, de l'Allemagne. Ça nous permet d'être adaptables », a-t-elle dit.

« C'est très important pour nous d'être au pays. On performe toujours mieux chez nous », a ajouté celle qui a été médaillée de bronze lors des Jeux olympiques de Rio avec l'équipe canadienne.

Janine Beckie estime qu'il est d'une importance capitale pour la génération montante de pouvoir voir les équipes nationales, tant féminine que masculine, afin de montrer l'exemple et d'inspirer la relève.

Elle a souligné que ce match, même s'il se veut amical, est important pour l'équipe. « C'est peut-être cliché, mais tous les matchs sont importants [...]. Les rencontres amicales sont comptabilisées dans le classement », soulignant que le fait d'affronter des équipes de haut niveau peut être plus rentable pour l'équipe si les résultats sont au rendez-vous.

« C'est une bonne façon de se préparer puisque c'est une équipe de classe mondiale », a pour sa part dit la joueuse Ashley Lawrence, qui joue aussi pour l'équipe féminine du club de soccer Paris Saint-Germain.

Nous devons nous imposer des défis si nous voulons être les premières au monde. Ashley Lawrence, joueuse de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada

La dernière fois que l'équipe féminine nationale de soccer a posé les pieds en sol ottavien remonte à 2016, peu de temps avant les Jeux de Rio.

Les Canadiennes, classées cinquièmes dans le classement féminin mondial de la FIFA, affronteront l'équipe brésilienne à 14 h 00 le 2 septembre à la Place TD d'Ottawa.