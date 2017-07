L'équivalent d'un mois de pluie en une seule journée

Il est tombé beaucoup, beaucoup de pluie lundi dans la région de la capitale nationale. Très exactement 79 mm, soit l'équivalent de tout un mois de juillet normal.

Si la tendance se maintient, 2017 sera une année record dans la région. Pour l'ensemble du mois de juillet, il est tombé 245,6 mm de pluie, à 5 mm à peine du record historique pour le secteur.

L'année a déjà connu un printemps record de tous les temps avec 50% de plus de précipitations pour les mois d'avril à juillet.

Mais qu'est-ce qui explique autant de pluie? Difficile à dire explique Peter Kimbell d'Environnement Canada.

« On a tendance à toujours vouloir expliquer ça avec les changements climatiques, sauf que l'été dernier était plus chaud avec beaucoup moins de précipitations. Cet été on a des températures plus près des normales avec beaucoup plus de précipitations, donc c'est difficile de trouver des raisons qui sont vraiment bonnes », répond le météorologue.