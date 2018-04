L'humour a la cote au MIFO

Qu'elles aient le vent dans les voiles comme Katherine Levac ou Mariana Mazza, ou qu'ils soient en train d'émerger comme Mehdi Bousaidan ou Alex Roy, les humoristes occupent le haut du pavé dans la programmation du Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) dévoilée mercredi soir.

Pas moins de 13 spectacles d'humour seront présentés au Centre des arts Shenkman, au cours de la saison 2018-2019, allant des Denis Drolet aux Grandes Crues, en passant notamment par Boucar Diouf, Mario Jean et Guillaume Pineault.

C'est trois spectacles de plus qu'en chanson.

Le volet musical permettra néanmoins au public de renouer ou de découvrir plusieurs artistes franco-ontariens et de la région, dont Damien Robitaille, Les Rats d'Swompe, de même que le couple Geneviève RB et Alain Barbeau.

Patrick Norman, Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli et 2Frères seront aussi de passage, le temps d'une prestation.

Céleste Lévis, originaire de Timmins, la Néo-Brunswickoise Amélie Hall et la Québécoise Sophie Pelletier partiront quant à elles ensemble en Ballade transcanadienne, histoire de faire résonner le français dans toutes ses nuances.

Et puis, le 25 septembre, le MIFO célébrera en double et en grand : il profitera du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes pour souligner son 40e anniversaire. Yao, Marie-Clo, Kristine St-Pierre et Yan Leduc seront alors accompagnés du percussionniste Simon Poirier-Lachance pour offrir leur Kaléidoscope musical haut en couleur et riche en sonorités.

Illusions et coups de théâtre

Côté variétés, Luc Langevin conjugera ses illusions Maintenant demain et Afrique en cirque présentera Kalabanté.

L'art circassien sera également mis à profit pour faire découvrir le métier de Bibliothécaire aux enfants. La programmation jeunesse inclut aussi le spectacle de chanson Brimbelle de la ferme au marché.

Côté théâtre, Mario Jean reviendra à Orléans pour donner la réplique à Marc-André Coallier, France Parent et Luc Boucher dans Je vous écoute. Guylaine Tremblay fera de même avec Henri Bossé dans Enfant insignifiant! de Michel Tremblay.

Et pendant que Rémi-Pierre Paquin sera fin seul sur scène pour faire vivre l'explorateur Frédéric Dion dans Antarctique solo, toute une brochette de comédiens, incluant Marie-Soleil Dion et Léane Labrèche-Dor, uniront leur voix pour dire On t'aime Mickaël Gouin! au principal intéressé, avec qui ils et elles partageront les planches.