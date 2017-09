L'Ontario viendra en aide aux sinistrés de l'ouragan Harvey

Le gouvernement de l'Ontario a décidé de faire sa part pour aider les sinistrés de l'ouragan Harvey à Houston.

La province a répondu à l'appel de l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et fournira plus de 14 000 préparations pour nourissons et plus de 200 matelas et couvertures de lits pour bébés.

Un avion des Forces canadiennes transportant ces articles partira de la base de Trenton samedi matin à destination du Texas.

La valeur de la marchandise envoyée pour aider les sinistrés de l'ouragan est évaluée à 100 000 dollars.

Les opérations de secours et de nettoyage se poursuivent, pendant ce temps, au Texas.

D’après une estimation de la Maison-Blanche, au moins 100 000 foyers ont été inondés, endommagés ou détruits par la catastrophe.

Les autorités estiment que les coûts des dégâts se situent, pour le moment, entre 30 et 100 milliards de dollars.