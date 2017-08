L'Outaouais a son Université du troisième âge

L'Université du troisième âge en Outaouais (UTA) a officiellement lancé, mercredi, sa programmation et ouvert les inscriptions dans ses trois sites.

Le 8 mars dernier, l'Université de Sherbrooke annonçait la création de la 29e antenne de son Université du troisième âge, cette fois-ci en Outaouais.

Ce réseau d'enseignement particulier destiné aux personnes de 50 ans et plus a été créé en 1976.

En Outaouais, l'UTA offrira deux cours et deux conférences. Les cours et une conférence seront donnés au Campus 3, rue Notre-Dame à Gatineau. L'autre conférence sera offerte à Maniwaki et à Saint-André-Avelin.

Le plaisir d'apprendre

La période d'inscription vient d'ouvrir et déjà, mercredi, une dizaine de personnes s'étaient inscrites à Maniwaki, alors qu'on en comptait une cinquantaine à Gatineau.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site web de l’UTA.

Ginette Mercier, la coprésidente de l'UTA en Outaouais, rappelle que l’établissement n'offre pas de diplôme et que toute personne de 50 ans et plus peut s'inscrire.

Il n'y a pas de critères d'admissibilité, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de crédit. C'est vraiment pour le plaisir d'apprendre. Ginette Mercier, coprésidente de l'UTA en Outaouais

La programmation commence en septembre, les cours sont d'une durée de deux heures par semaine, tout comme les conférences.

Cliquez ici pour écouter l'intégrale de l'entrevue de Ginette Mercier, coprésidente de l'Université du troisième âge en Outaouais à l'émission Sur le vif.