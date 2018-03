L'Outaouais participera à un projet pilote de caméras dans les autobus scolaires

Préoccupé par la sécurité des enfants à bord des autobus scolaires, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) et député du Pontiac, André Fortin, a annoncé vendredi un projet pilote pour analyser l'ampleur de la problématique des dépassements illégaux lorsque les autobus scolaires sont immobilisés.

« On aura les données non seulement au niveau du nombre de dépassements, mais aussi de la façon dont les gens procèdent pour ces dépassements-là et du nombre d'élèves qui sont mis à risque », a déclaré le ministre Fortin.

En tout, 13 autobus dans huit régions du Québec seront équipés de caméras pour capter les dépassements illégaux. Un autobus en Outaouais participera au projet pilote.

Le projet pilote commencera le 12 mars et durera 45 jours. Il est mené par l'entreprise Bus Patrouille. Les données recueillies feront l'objet d'analyses au MTMDET.

Le gouvernement s'est inspiré des expériences faites à Ottawa, en 2015, et dans six autres villes ontariennes en 2016 pour élaborer son projet. Ce projet a également vu le jour dans les régions de Toronto, Waterloo, Brandford, Simcoe et Sudbury.

« Le projet a duré environ un mois en Ontario. On a vu près d'un dépassement par jour et aussi les vidéos qu'on a vues étaient troublantes. Il y a des fois où l'on voyait des élèves presque frappés », a expliqué le président de Bus Patrouille, Jean Soulière.

Chaque dispositif installé dans les autobus ontariens comprenait un assemblage de six caméras : deux visent l'arrière de l'autobus, une surveille le côté du véhicule, deux autres sont pointées vers l'avant et une dernière prend une vue d'ensemble de l'autobus, ainsi que de la rue.

Contrairement aux automobilistes ontariens qui reçoivent des contraventions pour les dépassements illégaux des autobus scolaires, les automobilistes québécois seront épargnés pendant le projet pilote puisque la législation n'est pas restrictive.

Or, le ministre Fortin indique que le gouvernement est ouvert à l'idée de faire des changements au plan réglementaire ou législatif, mais dit que le projet pilote permettra d'établir ce sera la meilleure option.

M. Soulière espère que le projet pilote motivera le gouvernement à aller de l'avant en lançant un véritable projet, qui comprendrait des contraventions, d'ici la prochaine rentrée scolaire au mois de septembre.

Bus Patrouille a approché le gouvernement du Québec il y a trois ans avec l'idée de ce projet pilote. L'entreprise déboursera 130 000$ pour mener l'expérience et le gouvernement provincial n'aura pas à subventionner ce programme.

Avec les informations de Yasmine Mehdi