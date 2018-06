L'ouverture de l'école primaire 036 reportée à la rentrée 2020

L'ouverture de l'école primaire 036 dans le secteur du Plateau à Gatineau est officiellement reportée à septembre 2020, soit un an plus tard que ce qui était initialement prévue « par souci d'économie » et parce que l'échéancier était « irréalisable », a confirmé jeudi la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO).

Nous avons travaillé fort pour tenter d’ouvrir la nouvelle école à temps et je croyais sincèrement que nous y arriverions, mais nous avons dû nous rendre à l’évidence qu’il était nécessaire de reporter l’ouverture, a fait savoir le président de la CSPO, Mario Crevier par voie de communiqué.

La CSPO indique que ce sont les négociations menées entre elle et le promoteur qui ont nécessité quelques semaines de plus que prévu.

Les fonds disponibles et des considérations techniques nous obligent à prendre cette décision pour assurer une construction qui respecte tous les standards de qualité, précise M. Crevier.

La question de la gestion des surplus d'élèves reste en suspens. La commission devra organiser le déplacement de plus de 300 élèves à l'extérieur de leur quartier. Une séance de consultation aura lieu à cet effet en hiver 2019.