La bière et le vin vendus dans les dépanneurs promet Doug Ford

S'il est élu, Doug Ford promet de rendre légale la vente de vin, de bière, de cidre et de boissons à faible teneur en alcool dans les dépanneurs.

Il en a fait l’annonce vendredi, tout juste avant le début de la longue fin de semaine de la fête de la Reine. Le chef du Parti progressiste-conservateur estime que les Ontariens « sont prêts » pour ce changement.

Le gouvernement libéral a assoupli les règles entourant la vente d'alcool au cours des dernières années. Plus de 200 épiceries sont aujourd’hui autorisées à vendre de la bière et du cidre et 70 autres sont autorisées à vendre du vin.

Les libéraux promettent que s’ils briguent un autre mandat, jusqu’à 450 épiceries pourront vendre de la bière et du cidre, dont 300 vendront aussi du vin, mais le plan n’inclut pas d’autres points de vente.

Doug Ford soutient qu'il mettrait en œuvre la nouvelle politique dès que possible, et que tous les points de vente qui répondront aux exigences de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario seront autorisés.

« Pas question » répond Horvath

La chef du NPD Andrea Horvath a indiqué en point de presse vendredi soir qu’il n’était pas question que son parti autorise la vente d’alcool dans les dépanneurs.

Les libéraux ont quant à eux accusé Doug Ford de tenter détourner l'attention de la controverse entourant l'ancien candidat du PC à Brampton-Est.

Simmer Sandhu a brusquement démissionné mercredi soir, quelques heures après que son ancien employeur eut annoncé qu'il enquêtait sur une violation de données internes touchant 60 000 clients.

La police de York a d’ailleurs annoncé que son unité antifraude avait ouvert une enquête.

« Il y a un mois, Doug Ford voulait vendre de la marijuana dans les dépanneurs et aujourd'hui, il veut y vendre de la bière et du vin, mais il ne prévoit pas de protection contre la vente aux mineurs », peut-on lire dans le communiqué du Parti libéral.

La vente de bière dans les dépanneurs a été promise par le gouvernement libéral de David Peterson il y a plus de 30 ans. Le projet de loi avait été rejeté.