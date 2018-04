La CCN retire ses installations de la patinoire du canal Rideau

Signe que l'hiver est définitivement fini, les responsables de la Commission de la capitale nationale (CCN) ont retiré le chalet de location de patins de la patinoire du canal Rideau.

Le retrait a eu lieu dimanche, entre 11 h et 15 h. Un tronçon de la promenade du Colonel By, situé entre les avenues Hawthorne et Daly, était temporairement fermé aux automobilistes.

La saison 2018 de la patinoire du canal Rideau a officiellement pris fin le 21 février dernier. Elle avait débuté le 5 janvier. Les adeptes du patinage ont pu profiter de la glace du canal Rideau pendant 35 jours.

En 2017, les patineurs avaient pu profiter de la patinoire pendant 25 jours, à partir du 14 janvier. Le canal avait officiellement été fermé le 22 février.