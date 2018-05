La CSQ réclame 12 millions de plus pour les services de la petite enfance en Outaouais

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) réclament un réinvestissement majeur dans le réseau public de la petite enfance, partout au Québec et en Outaouais.

La vice-présidente de la CSQ, Sonia Éthier, et la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, estiment que l'Outaouais devrait recevoir 12 millions de dollars de plus pour les services de garde publics.

À l'échelle de la province, ce sont 249 millions de dollars que Québec devrait verser aux organismes oeuvrant auprès de la petite enfance, selon le syndicat. De ce montant, 88 millions de dollars, proviendraient des transferts fédéraux pour les services de garde et le reste de la somme viendrait de la modulation des tarifs dans les CPE.

Mme Éthier soutient que dans les centres de la petite enfance (CPE), ou dans les services en milieu familial, les enfants ayant des besoins spécialisés sont mal desservis.

Des services spécialisés

La CSQ soutient que le financement des services aux enfants ayant des besoins particuliers, comme de l'orthophonie ou de la stimulation précoce, fait cruellement défaut.

Les sommes additionnelles réclamées iraient en grande partie à financer l'ajout de professionnelles qui offriraient ces services directement dans les centres de la petite enfance.

« C'est une priorité pour nous », soutient Valérie Grenon, de la FIPEQ-CSQ.

On doit réinvestir pour permettre à ces enfants-là d'avoir un bon développement et [avec] de la stimulation précoce, leur entrée à l'école pourrait être plus facilitante pour eux.

Valérie Grenon, présidente FIPEQ-CSQ